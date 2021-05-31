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ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах

ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах - РИА Новости, 31.05.2021

ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах

Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией разоблачили порядка сотни подпольных оружейников, сообщает Центр общественных связей. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:50

2021-05-31T09:50

2021-05-31T10:10

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

смоленская область

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией разоблачили порядка сотни подпольных оружейников, сообщает Центр общественных связей.Операция прошла в 25 регионах — от Смоленской до Еврейской автономной области. Силовики задержали 96 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту, у них изъяли 385 единиц огнестрельного оружия.В общей сложности в ходе операции ликвидировали 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.Последний раз масштабные задержания подпольных оружейников проходили в марте — тогда сотрудники спецслужбы разгромили 72 мастерские и изъяли более 250 стволов.

россия

смоленская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), смоленская область