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Лучшие фото РИА Новости, май 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, май 2021 года - РИА Новости, 31.05.2021
Лучшие фото РИА Новости, май 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:10
2021-05-31T11:47
вакцинация россиян от covid-19
республика крым
maneskin (итальянская рок-группа)
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
анна калашникова
коронавирус covid-19
синхронное плавание
погода
клим шипенко
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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вакцинация россиян от covid-19, республика крым, maneskin (итальянская рок-группа), manizha (манижа сангин), евровидение-2021, анна калашникова, коронавирус covid-19, синхронное плавание, погода, клим шипенко, юлия пересильд, собаки, москва-сити, шереметьево, день весны и труда в россии и мире, день победы, ураза-байрам, парад победы, карачаево-черкесская республика (кчр), пасха, аэрофлот, су-25, новосибирский театр оперы и балета, башар асад, владимир путин, москва, дели, звездный городок, владивосток, сирия, роттердам, краснодарский край, афины, красноярск, будапешт, третьяковская галерея, хоккей, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, май 2021 года

11:10 31.05.2021 (обновлено: 11:47 31.05.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Празднование Первомая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
1 из 35

Празднование Первомая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Девочка пьет сок в разрушенном доме в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Девочка пьет сок в разрушенном доме на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
2 из 35

Девочка пьет сок в разрушенном доме в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанк

Участники первомайской манифестации в Париже.

Беспорядки на первомайской демонстрации в Париже
3 из 35

Участники первомайской манифестации в Париже.

© РИА Новости / Флоренс Галле
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Итальянская группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, во время церемонии награждения.

Участники группы Maneskin (Италия), победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021, на церемонии награждения победителей конкурса песни Евровидение-2021 в Роттерадме
4 из 35

Итальянская группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, во время церемонии награждения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета. Театр был официально открыт 12 мая 1945 года, каждый год в канун 9 Мая здесь поднимают красный флаг.

Промышленные альпинисты во время установки копии Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) в центре Новосибирска
5 из 35

Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета. Театр был официально открыт 12 мая 1945 года, каждый год в канун 9 Мая здесь поднимают красный флаг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка в Крыму.

Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
6 из 35

Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Женщины, празднующие Пасху на набережной Енисея в Красноярске, угощают участника перформанса художницы Марии Гасановой.

Празднование Пасхи в регионах России
7 из 35

Женщины, празднующие Пасху на набережной Енисея в Красноярске, угощают участника перформанса художницы Марии Гасановой.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.

Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме
8 из 35

Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Выпускница средней школы № 2 имени Юрия Гагарина возле Красноярской ГЭС в Дивногорске.

Выпускница средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина возле Красноярской ГЭС в Дивногорске
9 из 35

Выпускница средней школы № 2 имени Юрия Гагарина возле Красноярской ГЭС в Дивногорске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

Акция в поддержку президента Сирии Б. Асада
10 из 35

Участники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Студентка готовится к генеральной репетиции балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, за кулисами Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Концерт студентов хореографического училища в Театре оперы и балета Красноярска
11 из 35

Студентка готовится к генеральной репетиции балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, за кулисами Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтрелки-зенитчики во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны.
Всеармейские соревнования ПВО Чистое небо
12 из 35
Стрелки-зенитчики во время второго этапа Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Курсантки Военно-космической академии имени Можайского на генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве
13 из 35

Курсантки Военно-космической академии имени Можайского на генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Президент РФ В. Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги
14 из 35

Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду: 18 мая в городе было плюс 31.

Жара в Москве
15 из 35

Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду: 18 мая в городе было плюс 31.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВерующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве.
Празднование Ураза-байрама в России
16 из 35
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Люди проходят мимо поврежденного здания школы в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана
17 из 35

Люди проходят мимо поврежденного здания школы в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации новых самолетов в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина.

Презентация самолётов нового типа в парке Аэрофлота Airbus A321/320neo
18 из 35

Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации новых самолетов в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанк

Люди возвращаются в разрушенные дома в секторе Газа после прекращения обстрелов.

Люди на территории разрушенного дома в секторе Газа
19 из 35

Люди возвращаются в разрушенные дома в секторе Газа после прекращения обстрелов.

© РИА Новости / Ахмед Закот
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Вакцинация от коронавирусной инфекции в дачном обществе "Березка" под Новосибирском.

Женщина после вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
20 из 35

Вакцинация от коронавирусной инфекции в дачном обществе "Березка" под Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на авиационном фестивале малой авиации "Небо: теория и практика".

Самолеты Як-52 пилотажной группы Первый полет выполняют демонстрационный полет на авиационном фестивале малой авиации Небо: теория и практика
21 из 35

Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на авиационном фестивале малой авиации "Небо: теория и практика".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанк

Массовая кремация жертв пандемии в Дели.

Массовая кремация жертв пандемии в Дели
22 из 35

Массовая кремация жертв пандемии в Дели.

© РИА Новости / Идрис Мухамед
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду.

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду
23 из 35

Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Девушка возле картины "Обнаженная в ванной" на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее.

Девушка возле картины Обнаженная в ванной на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее в Москве
24 из 35

Девушка возле картины "Обнаженная в ванной" на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.

Медовые водопады в Карачаево-Черкесии
25 из 35

Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС" во время подготовки к полету на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую создадут на орбите Земли.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля Союз МС
26 из 35

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС" во время подготовки к полету на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую создадут на орбите Земли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Джорджио Пероттино / Перейти в фотобанкСпортсменки сборной России выступают с технической программой в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Спортсменки сборной России выступают с технической программой в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште
27 из 35
Спортсменки сборной России выступают с технической программой в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
© РИА Новости / Джорджио Пероттино
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Собака участвует в соревнованиях по кинологическому спорту "Летающий пес" в Красноярске.

Соревнования по кинологическому спорту Летающий пес
28 из 35

Собака участвует в соревнованиях по кинологическому спорту "Летающий пес" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Москве.

Актриса и модель, телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
29 из 35

Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в честь Дня Победы, сфотографированный со смотровой площадки "ВышеТолькоЛюбовь" на башне "Око" делового центра "Москва-Сити".

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
30 из 35

Праздничный салют в честь Дня Победы, сфотографированный со смотровой площадки "ВышеТолькоЛюбовь" на башне "Око" делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники спуска в купальниках "Хибины-бикини 2021" на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в Кировске.
Участники спуска в купальниках Хибины-бикини 2021 на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
31 из 35
Участники спуска в купальниках "Хибины-бикини 2021" на северном склоне Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" в Кировске.
© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРыбаки на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму.
Рыбаки на набережной в Крыму
32 из 35
Рыбаки на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Празднование 1 Мая во Владивостоке.

Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
33 из 35

Празднование 1 Мая во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самолеты Су-25БМ пролетают над деловым центром "Москва-Сити" во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ пролетают над деловым центром Москва-сити во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
34 из 35

Самолеты Су-25БМ пролетают над деловым центром "Москва-Сити" во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Девушка отдыхает на пляже Алимос в пригороде Афин.

Девушка отдыхает на городском пляже Алимос в пригороде Афин
35 из 35

Девушка отдыхает на пляже Алимос в пригороде Афин.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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