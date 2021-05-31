Лучшие фото РИА Новости, май 2021 года
Празднование Первомая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Празднование Первомая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Девочка пьет сок в разрушенном доме в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.
Девочка пьет сок в разрушенном доме в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.
Участники первомайской манифестации в Париже.
Итальянская группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, во время церемонии награждения.
Итальянская группа Maneskin, победившая на Евровидении 2021, во время церемонии награждения.
Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета. Театр был официально открыт 12 мая 1945 года, каждый год в канун 9 Мая здесь поднимают красный флаг.
Промышленные альпинисты устанавливают копию Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета. Театр был официально открыт 12 мая 1945 года, каждый год в канун 9 Мая здесь поднимают красный флаг.
Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка в Крыму.
Девушка загорает на пляже в курортном поселке Новофедоровка в Крыму.
Женщины, празднующие Пасху на набережной Енисея в Красноярске, угощают участника перформанса художницы Марии Гасановой.
Женщины, празднующие Пасху на набережной Енисея в Красноярске, угощают участника перформанса художницы Марии Гасановой.
Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.
Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала Евровидения 2021 в Роттердаме.
Выпускница средней школы № 2 имени Юрия Гагарина возле Красноярской ГЭС в Дивногорске.
Выпускница средней школы № 2 имени Юрия Гагарина возле Красноярской ГЭС в Дивногорске.
Участники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске.
Участники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске.
Студентка готовится к генеральной репетиции балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, за кулисами Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Студентка готовится к генеральной репетиции балета "Щелкунчик", отчетно-выпускного спектакля Красноярского хореографического колледжа, за кулисами Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Курсантки Военно-космической академии имени Можайского на генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Курсантки Военно-космической академии имени Можайского на генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Владимир Путин в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду: 18 мая в городе было плюс 31.
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду: 18 мая в городе было плюс 31.
Люди проходят мимо поврежденного здания школы в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области.
Люди проходят мимо поврежденного здания школы в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области.
Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации новых самолетов в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина.
Стюардессы "Аэрофлота" во время презентации новых самолетов в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина.
Люди возвращаются в разрушенные дома в секторе Газа после прекращения обстрелов.
Люди возвращаются в разрушенные дома в секторе Газа после прекращения обстрелов.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в дачном обществе "Березка" под Новосибирском.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в дачном обществе "Березка" под Новосибирском.
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на авиационном фестивале малой авиации "Небо: теория и практика".
Самолеты Як-52 пилотажной группы "Первый полет" на авиационном фестивале малой авиации "Небо: теория и практика".
Массовая кремация жертв пандемии в Дели.
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду.
Отдыхающие на Крымской набережной в Москве в жаркую погоду.
Девушка возле картины "Обнаженная в ванной" на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее.
Девушка возле картины "Обнаженная в ванной" на выставке работ художника Николая Фешина в Третьяковской галерее.
Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.
Отдыхающие на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС" во время подготовки к полету на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую создадут на орбите Земли.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС" во время подготовки к полету на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории кинокартина, которую создадут на орбите Земли.
Собака участвует в соревнованиях по кинологическому спорту "Летающий пес" в Красноярске.
Собака участвует в соревнованиях по кинологическому спорту "Летающий пес" в Красноярске.
Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Москве.
Актриса, модель и телеведущая Анна Калашникова на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Москве.
Праздничный салют в честь Дня Победы, сфотографированный со смотровой площадки "ВышеТолькоЛюбовь" на башне "Око" делового центра "Москва-Сити".
Праздничный салют в честь Дня Победы, сфотографированный со смотровой площадки "ВышеТолькоЛюбовь" на башне "Око" делового центра "Москва-Сити".
Празднование 1 Мая во Владивостоке.
Самолеты Су-25БМ пролетают над деловым центром "Москва-Сити" во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Самолеты Су-25БМ пролетают над деловым центром "Москва-Сити" во время воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Девушка отдыхает на пляже Алимос в пригороде Афин.
Девушка отдыхает на пляже Алимос в пригороде Афин.