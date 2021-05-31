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Медведев объяснил, почему форум ЕР проходит без масок
Медведев объяснил, почему форум ЕР проходит без масок - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев объяснил, почему форум ЕР проходит без масок
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объяснил, почему участники партийного форума "Большой семейный совет" не используют маски, тем, что все... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:20
2021-05-31T15:20
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объяснил, почему участники партийного форума "Большой семейный совет" не используют маски, тем, что все собравшиеся "люди проверенные"."У нас действительно, то ли круглый стол, хотя он прямоугольный. Или форум, хотя я вроде сижу на председательском месте. Но в любом случае, это не должно отравить нам атмосферу. Я надеюсь, мы сможем по-человечески пообщаться. Я очень рад тому, что я всех вижу, причем - чтобы потом ни в чем нас не упрекали - все, кто здесь присутствует, люди проверенные, что называется, поэтому мы с вами не используем индивидуальные средства защиты, я имею в виду маски", - сказал он.
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россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия

Медведев объяснил, почему форум ЕР проходит без масок

15:20 31.05.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ
 Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования Единой России по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объяснил, почему участники партийного форума "Большой семейный совет" не используют маски, тем, что все собравшиеся "люди проверенные".
"У нас действительно, то ли круглый стол, хотя он прямоугольный. Или форум, хотя я вроде сижу на председательском месте. Но в любом случае, это не должно отравить нам атмосферу. Я надеюсь, мы сможем по-человечески пообщаться. Я очень рад тому, что я всех вижу, причем - чтобы потом ни в чем нас не упрекали - все, кто здесь присутствует, люди проверенные, что называется, поэтому мы с вами не используем индивидуальные средства защиты, я имею в виду маски", - сказал он.
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