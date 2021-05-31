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Ивановская область
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Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей
Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей - РИА Новости, 31.05.2021
Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей
В Ивановскую область поступили два инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:41
2021-05-31T15:41
ивановская область
здоровье - общество
министерство спорта рф
ивановская область
общество
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ИВАНОВО, 31 мая – РИА Новости. В Ивановскую область поступили два инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности "Стань чемпионом", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В комплексе объединены разработки крупнейших отечественных производителей медицинского и спортивного оборудования, в том числе ивановской компании "Нейрософт".Он добавил, что комплекс призван существенно улучшить качество начального отбора спортивно-одаренных детей. Кроме того, программа "Стань чемпионом" позволяет следить за спортивным прогрессом, выявлять сильные и слабые стороны тестируемого и эффективно вести спортивную подготовку.Комплексы "Стань чемпионом" получены по программе Минпромторга при поддержке министерства спорта РФ. Стоимость оборудования - семь миллионов рублей. Одна из задач разработки – в соответствии с нацпроектом "Демография" довести к 2024 году долю жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%.
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РИА Новости
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здоровье - общество, министерство спорта рф, ивановская область, общество

Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей

15:41 31.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиИвановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей
Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
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ИВАНОВО, 31 мая – РИА Новости. В Ивановскую область поступили два инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности "Стань чемпионом", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
В комплексе объединены разработки крупнейших отечественных производителей медицинского и спортивного оборудования, в том числе ивановской компании "Нейрософт".
"Это современная мобильная система, которая позволяет проводить тестирование детей в возрасте от 5,5 до 12 лет для выявления предрасположенности к видам спорта, в которых они смогут достичь высоких результатов. Программа учитывает более 150 различных показателей для выбора видов спорта, выявляет противопоказания и индивидуальные особенности юного спортсмена", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что комплекс призван существенно улучшить качество начального отбора спортивно-одаренных детей. Кроме того, программа "Стань чемпионом" позволяет следить за спортивным прогрессом, выявлять сильные и слабые стороны тестируемого и эффективно вести спортивную подготовку.
Комплексы "Стань чемпионом" получены по программе Минпромторга при поддержке министерства спорта РФ. Стоимость оборудования - семь миллионов рублей. Одна из задач разработки – в соответствии с нацпроектом "Демография" довести к 2024 году долю жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%.
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