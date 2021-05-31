https://ria.ru/20210531/fizpodgotovka-1734948893.html

Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей

Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей - РИА Новости, 31.05.2021

Ивановская область получила комплексы для оценки физподготовки детей

В Ивановскую область поступили два инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:41

2021-05-31T15:41

2021-05-31T15:41

ивановская область

здоровье - общество

министерство спорта рф

ивановская область

общество

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ИВАНОВО, 31 мая – РИА Новости. В Ивановскую область поступили два инновационных аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности "Стань чемпионом", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.В комплексе объединены разработки крупнейших отечественных производителей медицинского и спортивного оборудования, в том числе ивановской компании "Нейрософт".Он добавил, что комплекс призван существенно улучшить качество начального отбора спортивно-одаренных детей. Кроме того, программа "Стань чемпионом" позволяет следить за спортивным прогрессом, выявлять сильные и слабые стороны тестируемого и эффективно вести спортивную подготовку.Комплексы "Стань чемпионом" получены по программе Минпромторга при поддержке министерства спорта РФ. Стоимость оборудования - семь миллионов рублей. Одна из задач разработки – в соответствии с нацпроектом "Демография" довести к 2024 году долю жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%.

https://ria.ru/20210525/internet-1733817466.html

ивановская область

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здоровье - общество, министерство спорта рф, ивановская область, общество