https://ria.ru/20210531/final-1734905398.html

Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN

Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 31.05.2021

Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN

Более 600 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии будут бороться за главные призы стартовавшего в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:53

2021-05-31T12:53

2021-05-31T14:24

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

т плюс

алексей комиссаров

белоруссия

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579463340_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_f9a24c16019a7299d845bf8da18db337.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 600 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии будут бороться за главные призы стартовавшего в понедельник финала IX международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Соревнования девятого сезона, общей темой которого стало "Устойчивое развитие", проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Участники разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Финал проводится для Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов и Специальной лиги, школьникам предстоит встретиться в решающих состязаниях в середине июня."В течение трех дней, с 31 мая по 2 июня, за главные призы сезона будут бороться 617 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии. Финалистов ждет насыщенная программа. Они будут не только защищать свои проектные решения, но и встречаться с работодателями и принимать участие в мастер-классах и пленарных сессиях", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.Победители Студенческой лиги смогут пройти стажировки и практики в 17 ведущих отраслевых компаниях страны, а также получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров конкурса. Победители конкурса в Лиге молодых специалистов получат возможность войти в управленческий кадровый резерв своих компаний. Победители и призеры финала чемпионата в Специальной лиги ПАО "Т Плюс" будут включены в региональный кадровый резерв этой корпорации.

https://ria.ru/20201012/konkurs-1579464254.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, т плюс, алексей комиссаров, белоруссия, образование - общество