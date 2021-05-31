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Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN
Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 31.05.2021
Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN
Более 600 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии будут бороться за главные призы стартовавшего в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:53
2021-05-31T14:24
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
т плюс
алексей комиссаров
белоруссия
образование - общество
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 600 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии будут бороться за главные призы стартовавшего в понедельник финала IX международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Соревнования девятого сезона, общей темой которого стало "Устойчивое развитие", проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Участники разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Финал проводится для Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов и Специальной лиги, школьникам предстоит встретиться в решающих состязаниях в середине июня."В течение трех дней, с 31 мая по 2 июня, за главные призы сезона будут бороться 617 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии. Финалистов ждет насыщенная программа. Они будут не только защищать свои проектные решения, но и встречаться с работодателями и принимать участие в мастер-классах и пленарных сессиях", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.Победители Студенческой лиги смогут пройти стажировки и практики в 17 ведущих отраслевых компаниях страны, а также получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров конкурса. Победители конкурса в Лиге молодых специалистов получат возможность войти в управленческий кадровый резерв своих компаний. Победители и призеры финала чемпионата в Специальной лиги ПАО "Т Плюс" будут включены в региональный кадровый резерв этой корпорации.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, т плюс, алексей комиссаров, белоруссия, образование - общество

Более 600 студентов поборются в финале инженерного чемпионата CASE-IN

12:53 31.05.2021 (обновлено: 14:24 31.05.2021)
 
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Более 600 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии будут бороться за главные призы стартовавшего в понедельник финала IX международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Соревнования девятого сезона, общей темой которого стало "Устойчивое развитие", проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге ПАО "Т Плюс". Участники разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Финал проводится для Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов и Специальной лиги, школьникам предстоит встретиться в решающих состязаниях в середине июня.
"В течение трех дней, с 31 мая по 2 июня, за главные призы сезона будут бороться 617 студентов и молодых специалистов крупнейших отраслевых компаний из 40 регионов России и Белоруссии. Финалистов ждет насыщенная программа. Они будут не только защищать свои проектные решения, но и встречаться с работодателями и принимать участие в мастер-классах и пленарных сессиях", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Победители Студенческой лиги смогут пройти стажировки и практики в 17 ведущих отраслевых компаниях страны, а также получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров конкурса. Победители конкурса в Лиге молодых специалистов получат возможность войти в управленческий кадровый резерв своих компаний. Победители и призеры финала чемпионата в Специальной лиги ПАО "Т Плюс" будут включены в региональный кадровый резерв этой корпорации.
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 18:35
Названы победители инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияТ ПлюсАлексей КомиссаровБелоруссияОбразование - Общество
 
 
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