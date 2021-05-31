https://ria.ru/20210531/filtr-1734895977.html

В школах Подмосковья предложили проводить "утренний фильтр"

В школах Подмосковья предложили проводить "утренний фильтр" - РИА Новости, 31.05.2021

В школах Подмосковья предложили проводить "утренний фильтр"

В учебных учреждениях Московской области необходимо проводить так называемый "утренний фильтр" - осматривать в самом начале дня школьников и детсадовцев на... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:51

2021-05-31T11:51

2021-05-31T11:51

московская областная дума

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В учебных учреждениях Московской области необходимо проводить так называемый "утренний фильтр" - осматривать в самом начале дня школьников и детсадовцев на предмет наличия симптомов ОРВИ или гриппа, сообщает пресс-служба Мособлдумы.Такое предложение внесли в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма и комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики."Вопрос организации работы школ с учётом эпидемиологической ситуации, связанной с риском распространения коронавируса, является сегодня одним из самых актуальных. В связи с этим в учебных учреждениях необходимо проводить так называемый "утренний фильтр" - в самом начале дня школьников и детсадовцев осматривает медицинский персонал на предмет наличия симптомов ОРВИ или гриппа", - говорится в сообщении.При этом в ведомстве отмечают, что на сегодняшний день функционал школьного медицинского работника не охватывает участие в проведении утренних фильтров. Поэтому соответствующие изменения будут внесены в должностную инструкцию медицинского работника. Данный вопрос проработает минздрав региона совместно с минобразования."Всего в регионе находится 1600 зданий школ. В школах работают 1425 лицензированных медицинских кабинетов. 201 здание обслуживается на базе фельдшерско-акушерского пункта", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова.Для совершенствования школьной медицины в Подмосковье предложено проводить два раза в год инструктажи и занятия с персоналом образовательных организаций по оказанию первой помощи детям. Также рассматривается возможность возвращения кафедры медицинской помощи в педагогические учебные организации, поделились в пресс-службе ведомства."В настоящее время в Подмосковье проводится мониторинг качества питания в школах, данный вопрос также стоит на особом контроле у Мособлдумы и профильных ведомств. Участники заседания предложили, чтобы медики тоже могли участвовать в этой работе. В должностной инструкции медработника будет закреплён контроль за организацией питания", - рассказали в пресс-службе мособлдумы.

https://sn.ria.ru/20210531/shkoly-1734879086.html

https://ria.ru/20210504/orvi-1731051444.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье), общество