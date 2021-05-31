Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/evrosoyuz-1734935042.html
Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом
Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом
Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:41
2021-05-31T14:41
россия
аугушту сантуш силва
сергей лавров
евросоюз
совет европы
португалия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_d455bbe80913bccaede018da3fe44750.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести конкурентные преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.Он отметил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества, которые обсуждались на встрече в Москве.Предстоит много работы для нормализации ситуации в отношениях России и Евросоюза, добавил Сергей Лавров на встрече с Аугушту Сантуш Силвой."Ваш визит имеет и многостороннее измерение, он проходит в период, когда Португалия является председателем в Евросоюзе. Мы только что участвовали в открытии конференции на тему отношений между нашей страной и ЕС. Из тех оценок, которые были приведены, ясно, что здесь предстоит очень много работы для того, чтобы нормализовать ситуацию, и мы ценим вашу заинтересованность в этом", - сказал министр.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html
https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
россия
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9c99c25446f90c10b47f7d118fa7548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аугушту сантуш силва, сергей лавров, евросоюз, совет европы, португалия, в мире

Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом

14:41 31.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести конкурентные преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий", - сказал Лавров журналистам.

Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:51
Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
Он отметил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества, которые обсуждались на встрече в Москве.

"Мы исходим из того, что Россия и Евросоюз находятся рядом и несут совместную ответственность за поддержание стабильности, безопасности на нашем общем геополитическом пространстве... Не должно появляться новых разделительных линий, попыток обрести конкурентное преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров под тем или иным предлогом. Это должны быть товарищеские, коллективные усилия", - добавил глава МИД РФ.

Предстоит много работы для нормализации ситуации в отношениях России и Евросоюза, добавил Сергей Лавров на встрече с Аугушту Сантуш Силвой.
"Ваш визит имеет и многостороннее измерение, он проходит в период, когда Португалия является председателем в Евросоюзе. Мы только что участвовали в открытии конференции на тему отношений между нашей страной и ЕС. Из тех оценок, которые были приведены, ясно, что здесь предстоит очень много работы для того, чтобы нормализовать ситуацию, и мы ценим вашу заинтересованность в этом", - сказал министр.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 07:16
Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 01:29
Bloomberg: страны — члены ЕС предложили США выступить с совместным заявлением против РФ
Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
РоссияАугушту Сантуш СилваСергей ЛавровЕвросоюзСовет ЕвропыПортугалияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
Лента новостейМолния