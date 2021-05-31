https://ria.ru/20210531/evrosoyuz-1734935042.html

Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом

Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом - РИА Новости, 31.05.2021

Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом

Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:41

2021-05-31T14:41

2021-05-31T14:41

россия

аугушту сантуш силва

сергей лавров

евросоюз

совет европы

португалия

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести конкурентные преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.Он отметил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества, которые обсуждались на встрече в Москве.Предстоит много работы для нормализации ситуации в отношениях России и Евросоюза, добавил Сергей Лавров на встрече с Аугушту Сантуш Силвой."Ваш визит имеет и многостороннее измерение, он проходит в период, когда Португалия является председателем в Евросоюзе. Мы только что участвовали в открытии конференции на тему отношений между нашей страной и ЕС. Из тех оценок, которые были приведены, ясно, что здесь предстоит очень много работы для того, чтобы нормализовать ситуацию, и мы ценим вашу заинтересованность в этом", - сказал министр.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html

https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html

россия

португалия

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россия, аугушту сантуш силва, сергей лавров, евросоюз, совет европы, португалия, в мире