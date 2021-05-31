Лавров назвал условия для возобновления диалога с Евросоюзом
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отношения России и ЕС могут нормализоваться на основе равноправия и взаимного уважения, "не должно появляться новых разделительных линий и попыток обрести конкурентные преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
"Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что те приоритеты, которые Португалия озвучивала в ходе своего председательства в Совете Европы, вписываются в сферы потенциального сотрудничества, которые обсуждались на встрече в Москве.
"Мы исходим из того, что Россия и Евросоюз находятся рядом и несут совместную ответственность за поддержание стабильности, безопасности на нашем общем геополитическом пространстве... Не должно появляться новых разделительных линий, попыток обрести конкурентное преимущества за счет ущемления законных интересов партнеров под тем или иным предлогом. Это должны быть товарищеские, коллективные усилия", - добавил глава МИД РФ.
Предстоит много работы для нормализации ситуации в отношениях России и Евросоюза, добавил Сергей Лавров на встрече с Аугушту Сантуш Силвой.
"Ваш визит имеет и многостороннее измерение, он проходит в период, когда Португалия является председателем в Евросоюзе. Мы только что участвовали в открытии конференции на тему отношений между нашей страной и ЕС. Из тех оценок, которые были приведены, ясно, что здесь предстоит очень много работы для того, чтобы нормализовать ситуацию, и мы ценим вашу заинтересованность в этом", - сказал министр.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".