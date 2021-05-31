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Евросоюз согласовал план сотрудничества с Россией, сообщили СМИ
Евросоюз согласовал план сотрудничества с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.05.2021
Евросоюз согласовал план сотрудничества с Россией, сообщили СМИ
Страны ЕС в связи с опасениями "поглощения" Россией Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair согласовали план, чтобы заинтересовать Москву предложением... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:37
2021-05-31T14:44
россия
евросоюз
белоруссия
в мире
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МАДРИД, 31 мая - РИА Новости. Страны ЕС в связи с опасениями "поглощения" Россией Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair согласовали план, чтобы заинтересовать Москву предложением политического взаимопонимания и экономического сотрудничества, в противовес ему рассматривается вариант усиления эскалации, утверждает испанская газета Pais.Газета Pais со ссылкой на неназванные источники заявляла, что на прошедшем на прошлой неделе закрытом саммите ЕС после инцидента с самолетом Ryanair ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что РФ может воспользоваться создавшейся ситуацией и "поглотить Белоруссию". При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов.По данным издания, подготовленный ЕС план был согласован на прошлой неделе. В Евросоюзе считают, что выдвигаемые предложения "помогут преодолеть тянущиеся на протяжение семи лет столкновения", отмечает издание."Двадцать семь (стран ЕС) планируют контрнаступление, которое они конкретизируют на европейском саммите в конце июня", - пишет Pais. По данным издания, предложение со стороны ЕС будет сопровождаться четким сигналом о том, что альтернативой этому принципу примирения будет эскалация напряженности и "спираль" санкций, которые могут нанести "дальнейший ущерб хрупкой экономике России".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210531/belorussiya-1734893214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/evrosoyuz-1734790160.html
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россия, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз согласовал план сотрудничества с Россией, сообщили СМИ

14:37 31.05.2021 (обновлено: 14:44 31.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МАДРИД, 31 мая - РИА Новости. Страны ЕС в связи с опасениями "поглощения" Россией Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair согласовали план, чтобы заинтересовать Москву предложением политического взаимопонимания и экономического сотрудничества, в противовес ему рассматривается вариант усиления эскалации, утверждает испанская газета Pais.
Газета Pais со ссылкой на неназванные источники заявляла, что на прошедшем на прошлой неделе закрытом саммите ЕС после инцидента с самолетом Ryanair ряд лидеров европейских стран выразили опасения, что РФ может воспользоваться создавшейся ситуацией и "поглотить Белоруссию". При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов.
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 11:41
СМИ: в ЕС провели саммит из-за опасений "поглощения" Россией Белоруссии
По данным издания, подготовленный ЕС план был согласован на прошлой неделе. В Евросоюзе считают, что выдвигаемые предложения "помогут преодолеть тянущиеся на протяжение семи лет столкновения", отмечает издание.
"Двадцать семь (стран ЕС) планируют контрнаступление, которое они конкретизируют на европейском саммите в конце июня", - пишет Pais. По данным издания, предложение со стороны ЕС будет сопровождаться четким сигналом о том, что альтернативой этому принципу примирения будет эскалация напряженности и "спираль" санкций, которые могут нанести "дальнейший ущерб хрупкой экономике России".
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 10:59В мире
Bloomberg: Евросоюз предложил США объединиться против России
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:58
Россия будет защищать Белоруссию в случае введения санкций, заявили в МИД
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
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