https://ria.ru/20210531/ekonomika-1734853051.html
АКРА спрогнозировала рост российской экономики
АКРА спрогнозировала рост российской экономики - РИА Новости, 31.05.2021
АКРА спрогнозировала рост российской экономики
Экономика России в 2021 году покажет восстановительный рост на 3,5%, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:34
2021-05-31T00:34
2021-05-31T05:31
петербургский международный экономический форум
россия
акра
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика России в 2021 году покажет восстановительный рост на 3,5%, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.При этом Сухов отметил, что структура ВВП вряд ли будет такой же, как до пандемии, - в "одну и ту же реку два раза не войдешь".Он прогнозирует, что добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении, скорее всего, пока не выйдут на докризисные объемы производства. "Судя по всему, это случится ближе к 2023 году. Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства", - полагает глава АКРА.Не стоит, по словам Сухова, забывать и о негативном влиянии роста смертности, снижении образовательных стандартов, мобильности рабочей силы. "Если в 2021 году мы оцениваем негативное влияние этого комплекса факторов на уровень потенциального ВВП в 0,2-0,9%, то к 2030 году оно снизится, по нашим ожиданиям, до 0,05–0,2% ВВП. Полностью "демографический след" сойдет на нет только через 15-20 лет", - полагает он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210529/ekonomika-1734699185.html
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россия, акра, экономика
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Экономика России
в 2021 году покажет восстановительный рост на 3,5%, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства
(АКРА) Михаил Сухов
.
"Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года", - сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
).
Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР
и Всемирного банка
. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.
При этом Сухов отметил, что структура ВВП вряд ли будет такой же, как до пандемии, - в "одну и ту же реку два раза не войдешь".
Он прогнозирует, что добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении, скорее всего, пока не выйдут на докризисные объемы производства. "Судя по всему, это случится ближе к 2023 году. Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства", - полагает глава АКРА.
Не стоит, по словам Сухова, забывать и о негативном влиянии роста смертности, снижении образовательных стандартов, мобильности рабочей силы. "Если в 2021 году мы оцениваем негативное влияние этого комплекса факторов на уровень потенциального ВВП в 0,2-0,9%, то к 2030 году оно снизится, по нашим ожиданиям, до 0,05–0,2% ВВП. Полностью "демографический след" сойдет на нет только через 15-20 лет", - полагает он.
"При этом основные преимущества России с точки зрения сопоставления с другими странами – прежде всего, в сфере бюджетной устойчивости и низкой величины долга – необходимо тщательно оберегать", - заключил Сухов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.