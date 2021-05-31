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Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров
Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров - РИА Новости, 31.05.2021
Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров
Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:48
2021-05-31T17:48
2021-05-31T17:48
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КАИР, 31 мая — РИА Новости. Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.Решение принято по итогам заседания 30 мая Высшей комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила канцелярия премьер-министра страны Мустафы Мадбули. С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23 часов, кафе — с пяти утра до часа ночи.Ранее комиссия распорядилась с 6 мая перевести магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы — до 21 часа.Комментируя ход кампании по вакцинации населения, министр здравоохранения Хала Зайд сообщила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх
КАИР, 31 мая — РИА Новости. Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.
Решение принято по итогам заседания 30 мая Высшей комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила канцелярия премьер-министра страны Мустафы Мадбули. С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23 часов, кафе — с пяти утра до часа ночи.
Ранее комиссия распорядилась с 6 мая перевести магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы — до 21 часа.
Комментируя ход кампании по вакцинации населения, министр здравоохранения Хала Зайд сообщила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.