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Туризм
https://ria.ru/20210531/egipet-1734952133.html
Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров
Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров - РИА Новости, 31.05.2021
Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров
Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:48
2021-05-31T17:48
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хургада
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КАИР, 31 мая — РИА Новости. Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.Решение принято по итогам заседания 30 мая Высшей комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила канцелярия премьер-министра страны Мустафы Мадбули. С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23 часов, кафе — с пяти утра до часа ночи.Ранее комиссия распорядилась с 6 мая перевести магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы — до 21 часа.Комментируя ход кампании по вакцинации населения, министр здравоохранения Хала Зайд сообщила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх

Власти Египта снимают ограничения на работу ресторанов и торговых центров

17:48 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 31 мая — РИА Новости. Власти Египта разрешили ресторанам, кафе, торговым центрам и магазинам вернуться к обычному летнему графику работы, сняв введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.
Решение принято по итогам заседания 30 мая Высшей комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила канцелярия премьер-министра страны Мустафы Мадбули. С 1 июня магазины смогут работать с семи до 23 часов, кафе — с пяти утра до часа ночи.
Ранее комиссия распорядилась с 6 мая перевести магазины, рестораны, кафе и кинотеатры на сокращенный график работы — до 21 часа.
Комментируя ход кампании по вакцинации населения, министр здравоохранения Хала Зайд сообщила, что в туристических провинциях Красное море и Южный Синай все сотрудники отелей уже привиты, заканчивается вакцинация остальных работников турсектора. Премьер-министр распорядился также как можно скорее завершить вакцинацию населения курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:50Туризм
Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-Шейх
 
 
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