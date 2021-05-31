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В Казани водитель сбил двух пешеходов
В Казани водитель сбил двух пешеходов - РИА Новости, 31.05.2021
В Казани водитель сбил двух пешеходов
Легковая машина сбила двоих пешеходов на переходе в Казани в понедельник вечером, водитель легковушки также пострадала, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:11
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казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Легковая машина сбила двоих пешеходов на переходе в Казани в понедельник вечером, водитель легковушки также пострадала, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.По его словам, водитель легковой машины получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы. От госпитализации отказалась.На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.Как уточнили в МВД по Татарстану, ДТП произошло около 18.00 часов. Машина-виновник происшествия – Lada. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.
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казань, происшествия

В Казани водитель сбил двух пешеходов

20:11 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Легковая машина сбила двоих пешеходов на переходе в Казани в понедельник вечером, водитель легковушки также пострадала, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

"На пешеходном переходе перекрёстка улиц Бондаренко и Волгоградской легковая машина сбила женщину 18 лет и мужчину около 60 лет, оба доставлены в ГКБ № 7. Информация по их состоянию уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель легковой машины получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы. От госпитализации отказалась.
На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.
Как уточнили в МВД по Татарстану, ДТП произошло около 18.00 часов. Машина-виновник происшествия – Lada. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.
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