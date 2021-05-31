https://ria.ru/20210531/dtp-1735005912.html
В Казани водитель сбил двух пешеходов
В Казани водитель сбил двух пешеходов - РИА Новости, 31.05.2021
В Казани водитель сбил двух пешеходов
Легковая машина сбила двоих пешеходов на переходе в Казани в понедельник вечером, водитель легковушки также пострадала, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:11
2021-05-31T20:11
2021-05-31T20:11
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Легковая машина сбила двоих пешеходов на переходе в Казани в понедельник вечером, водитель легковушки также пострадала, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.По его словам, водитель легковой машины получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы. От госпитализации отказалась.На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.Как уточнили в МВД по Татарстану, ДТП произошло около 18.00 часов. Машина-виновник происшествия – Lada. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.
https://ria.ru/20210520/dtp-1733063207.html
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казань, происшествия