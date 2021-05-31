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Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины - РИА Новости, 31.05.2021
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:35
2021-05-31T11:58
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге.На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках заводят в кабинет. Он рассказывает, что вел стрельбу с балкона.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины

11:35 31.05.2021 (обновлено: 11:58 31.05.2021)
 
© СУ СК РФ по Свердловской областиДопрос обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге. Кадр из видео
Допрос обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге. Кадр из видео
© СУ СК РФ по Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге.
На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках заводят в кабинет. Он рассказывает, что вел стрельбу с балкона.
Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Никогда не буянил, конфликтов с ним не было: соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 09:40
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчинеОчевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".
 
Стрельба в ЕкатеринбургеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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