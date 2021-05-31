https://ria.ru/20210531/dopros-1734892270.html
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины - РИА Новости, 31.05.2021
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:35
2021-05-31T11:35
2021-05-31T11:58
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге.На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках заводят в кабинет. Он рассказывает, что вел стрельбу с балкона.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия