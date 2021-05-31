https://ria.ru/20210531/dopros-1734892270.html

Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины

Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины - РИА Новости, 31.05.2021

Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины

Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:35

2021-05-31T11:35

2021-05-31T11:58

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео допроса мужчины, открывшего накануне огонь в Екатеринбурге.На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках заводят в кабинет. Он рассказывает, что вел стрельбу с балкона.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия