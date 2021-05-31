https://ria.ru/20210531/donbass-1734996598.html
Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН
Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН - РИА Новости, 31.05.2021
Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН
Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:58
2021-05-31T18:58
2021-05-31T21:24
дмитрий полянский
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ООН, 31 мая — РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН.В нем она призывает организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Пятнадцатилетняя Савенкова вспоминает, как в 2014 году на Луганск совершили налет украинские самолеты, погибли взрослые и дети. Савенкова напомнила, что это невозможно до тех пор, пока продолжается война."Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь", — обращается она.Полянский отметил, что послание юной писательницы получилось очень трогательным."Накануне Международного дня защиты детей юный писатель Фаина Савенкова из Донбасса призвала ООН не забывать о детях Донбасса, которые вот уже семь лет живут в условиях войны. Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы, <…> разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны, мы коллегам по СБ ООН не дадим", — написал он.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.В феврале этого года ситуация в регионе обострилась: украинские силовики обстреляли некоторые районы Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета ВСУ назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210520/donbass-1733140283.html
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дмитрий полянский, донбасс, донецкая народная республика, совет безопасности оон, луганск, оон, в мире
ООН, 31 мая — РИА Новости.
Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН
.
В нем она призывает организацию не забывать о том, что дети Донбасса
имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram
-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
.
Пятнадцатилетняя Савенкова вспоминает, как в 2014 году на Луганск
совершили налет украинские самолеты, погибли взрослые и дети.
"Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить", — говорит жительница Луганска.
Савенкова напомнила, что это невозможно до тех пор, пока продолжается война.
"Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь", — обращается она.
Полянский отметил, что послание юной писательницы получилось очень трогательным.
"Накануне Международного дня защиты детей юный писатель Фаина Савенкова из Донбасса призвала ООН не забывать о детях Донбасса, которые вот уже семь лет живут в условиях войны. Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы, <…> разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны, мы коллегам по СБ ООН не дадим", — написал он.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
В феврале этого года ситуация в регионе обострилась: украинские силовики обстреляли некоторые районы Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета ВСУ назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта.