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Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН
Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН - РИА Новости, 31.05.2021
Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН
Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:58
2021-05-31T21:24
дмитрий полянский
донбасс
донецкая народная республика
совет безопасности оон
луганск
оон
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ООН, 31 мая — РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН.В нем она призывает организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Пятнадцатилетняя Савенкова вспоминает, как в 2014 году на Луганск совершили налет украинские самолеты, погибли взрослые и дети. Савенкова напомнила, что это невозможно до тех пор, пока продолжается война."Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь", — обращается она.Полянский отметил, что послание юной писательницы получилось очень трогательным."Накануне Международного дня защиты детей юный писатель Фаина Савенкова из Донбасса призвала ООН не забывать о детях Донбасса, которые вот уже семь лет живут в условиях войны. Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы, &lt;…&gt; разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны, мы коллегам по СБ ООН не дадим", — написал он.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.В феврале этого года ситуация в регионе обострилась: украинские силовики обстреляли некоторые районы Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета ВСУ назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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дмитрий полянский, донбасс, донецкая народная республика, совет безопасности оон, луганск, оон, в мире

Девочка из Луганска обратилась к членам Совбеза ООН

18:58 31.05.2021 (обновлено: 21:24 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 31 мая — РИА Новости. Девочка из Луганска Фаина Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН.
В нем она призывает организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Пятнадцатилетняя Савенкова вспоминает, как в 2014 году на Луганск совершили налет украинские самолеты, погибли взрослые и дети.
"Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить", — говорит жительница Луганска.
Савенкова напомнила, что это невозможно до тех пор, пока продолжается война.
"Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь", — обращается она.
Полянский отметил, что послание юной писательницы получилось очень трогательным.
"Накануне Международного дня защиты детей юный писатель Фаина Савенкова из Донбасса призвала ООН не забывать о детях Донбасса, которые вот уже семь лет живут в условиях войны. Сложно сдержать эмоции, когда получаешь такие призывы, <…> разумеется, забыть о том, что творит украинская армия на востоке собственной страны, мы коллегам по СБ ООН не дадим", — написал он.
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В феврале этого года ситуация в регионе обострилась: украинские силовики обстреляли некоторые районы Горловки и Донецка, ужесточились бои. Представители генералитета ВСУ назвали возможным силовой сценарий разрешения конфликта.
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Дмитрий ПолянскийДонбассДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНЛуганскООНВ мире
 
 
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