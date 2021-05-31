https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html

"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе

"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе - РИА Новости, 31.05.2021

"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали обострение ситуации на юго-востоке Украины и удивились тому, что принадлежность Донбасса вызывает так... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:14

2021-05-31T14:14

2021-05-31T17:06

россия

минские соглашения

донбасс

вооруженные силы украины

косово

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали обострение ситуации на юго-востоке Украины и удивились тому, что принадлежность Донбасса вызывает так много вопросов.Ранее издание опубликовало репортаж под названием "На фронтах Донбасса. Бесконечная война между Россией и Украиной". В нем рассказывается о буднях мирных жителей региона."Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт", — отметил pasdeloup42.Пользователь сайта под ником canfrarus задался вопросом: если Украина находится в состоянии войны с Россией, то почему ВСУ "до сих не пришли в Крым, где дислоцируется российская армия?""В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов", — подчеркнул anonyme.Некоторые читатели провели параллели с ситуацией с Косово. "Давайте уже признаем: укронацистов поддерживает прекрасный ЕС, модель демократии", — сыронизировал pi erre.Нашлись и те, кто напомнил об исторических правах России на Донбасс."Левый берег Днепра исторически и логически принадлежит России. Все остальное ерунда", — посчитал Robert FONTAINE."Россия хочет защитить территорию ее интересов, как это сделал Кеннеди в 1962 году, когда Никита Хрущев хотел установить на Кубе советские ядерные ракеты, нацеленные на территорию США <...> Кризис поставил два мира на грань ядерной войны, и мы должны сделать все, чтобы этого больше не повторилось!" — заявил Bo W.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

https://ria.ru/20210527/donbass-1734368784.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/makeeva-1733735995.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733139970.html

россия

донбасс

косово

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, донбасс, вооруженные силы украины, косово, сша, украина, в мире