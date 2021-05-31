https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html
"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе
"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе - РИА Новости, 31.05.2021
"Украины не станет за два дня": французы высказались о войне в Донбассе
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали обострение ситуации на юго-востоке Украины и удивились тому, что принадлежность Донбасса вызывает так... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:14
2021-05-31T14:14
2021-05-31T17:06
россия
минские соглашения
донбасс
вооруженные силы украины
косово
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали обострение ситуации на юго-востоке Украины и удивились тому, что принадлежность Донбасса вызывает так много вопросов.Ранее издание опубликовало репортаж под названием "На фронтах Донбасса. Бесконечная война между Россией и Украиной". В нем рассказывается о буднях мирных жителей региона."Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт", — отметил pasdeloup42.Пользователь сайта под ником canfrarus задался вопросом: если Украина находится в состоянии войны с Россией, то почему ВСУ "до сих не пришли в Крым, где дислоцируется российская армия?""В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов", — подчеркнул anonyme.Некоторые читатели провели параллели с ситуацией с Косово. "Давайте уже признаем: укронацистов поддерживает прекрасный ЕС, модель демократии", — сыронизировал pi erre.Нашлись и те, кто напомнил об исторических правах России на Донбасс."Левый берег Днепра исторически и логически принадлежит России. Все остальное ерунда", — посчитал Robert FONTAINE."Россия хочет защитить территорию ее интересов, как это сделал Кеннеди в 1962 году, когда Никита Хрущев хотел установить на Кубе советские ядерные ракеты, нацеленные на территорию США <...> Кризис поставил два мира на грань ядерной войны, и мы должны сделать все, чтобы этого больше не повторилось!" — заявил Bo W.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210527/donbass-1734368784.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/makeeva-1733735995.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минские соглашения, донбасс, вооруженные силы украины, косово, сша, украина, в мире
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
прокомментировали обострение ситуации на юго-востоке Украины
и удивились тому, что принадлежность Донбасса
вызывает так много вопросов.
Ранее издание опубликовало репортаж под названием "На фронтах Донбасса. Бесконечная война между Россией и Украиной". В нем рассказывается о буднях мирных жителей региона.
"Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт", — отметил pasdeloup42.
Пользователь сайта под ником canfrarus задался вопросом: если Украина находится в состоянии войны с Россией, то почему ВСУ
"до сих не пришли в Крым, где дислоцируется российская армия?"
"В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов", — подчеркнул anonyme.
Некоторые читатели провели параллели с ситуацией с Косово
.
"В аналогичной ситуации ЕС последовал за США и подтвердил независимость Косово. Почему нельзя так же поступить с этими русскоязычными областями?" — поинтересовался Montabo.
"Давайте уже признаем: укронацистов поддерживает прекрасный ЕС, модель демократии", — сыронизировал pi erre.
Нашлись и те, кто напомнил об исторических правах России на Донбасс.
"Левый берег Днепра исторически и логически принадлежит России. Все остальное ерунда", — посчитал Robert FONTAINE.
"Россия хочет защитить территорию ее интересов, как это сделал Кеннеди в 1962 году, когда Никита Хрущев хотел установить на Кубе советские ядерные ракеты, нацеленные на территорию США <...> Кризис поставил два мира на грань ядерной войны, и мы должны сделать все, чтобы этого больше не повторилось!" — заявил Bo W.
Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.
Москва
не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.