https://ria.ru/20210531/dokument-1734954530.html

В РПЦ могут принять документ о благословении христиан на войну

В РПЦ могут принять документ о благословении христиан на войну - РИА Новости, 31.05.2021

В РПЦ могут принять документ о благословении христиан на войну

Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", одобренный ранее Межсоборным присутствием Русской православной церкви... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:56

2021-05-31T15:56

2021-05-31T16:07

религия и мировоззрение

московский патриархат

русская православная церковь

москва

справки

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", одобренный ранее Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ), признает войну злом, но не запрещает верующим участие в боевых действиях, сообщает в понедельник Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Проект, подготовленный комиссией Межсоборного присутствия по церковному праву по поручению его президиума от 2017 года, затрагивает аспекты практики освящения оружия, в том числе, оружия массового уничтожения и оружия неизбирательного действия. Он был с поправками одобрен пленумом Межсоборного присутствия, прошедшим с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для представления Архиерейскому собору РПЦ."В проекте документа… говорится, что Русская православная церковь, безусловно признавая войну злом, не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях в случае, если речь идет о защите Отечества и ближних или о восстановлении попранной справедливости. В проекте документа констатируется, что молитва о воинах является устойчивой церковной практикой. Через совершение особых молитвенных последований для благословения православных христиан на исполнение ими воинского долга церковь выражает свое пастырское попечение о воинах, которые при несении службы особо нуждаются в духовном окормлении и поддержке", - сообщил отдел.Проект, отмечается в сообщении, признает возможным и желательным включение в практику богослужебных чинов, относящихся к различным событиям воинской службы. Их разработку проект предлагает поручить Синодальной богослужебной комиссии.Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам. Ранее Священный синод РПЦ назначил проведение Архиерейского собора, который проводится не реже чем один раз в четыре года, на ноябрь 2021 года. Последний раз Архиерейский собор проходил в 2017 году.

https://ria.ru/20210531/oruzhie-1734897064.html

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московский патриархат, русская православная церковь, москва, справки