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Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией
Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 31.05.2021
Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией
Берлин и Париж, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ФРГ и Франции по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:20
2021-05-31T20:26
россия
франция
германия
париж
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ФРГ и Франции по итогам заседания совместного совета министров, которое прошло в понедельник."Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении двух стран.
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россия, франция, германия, париж, берлин (город), в мире

Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией

20:20 31.05.2021 (обновлено: 20:26 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ФРГ и Франции по итогам заседания совместного совета министров, которое прошло в понедельник.
"Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении двух стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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