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Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией

Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 31.05.2021

Германия и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией

Берлин и Париж, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ФРГ и Франции по... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T20:20

2021-05-31T20:20

2021-05-31T20:26

россия

франция

германия

париж

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж, несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении ФРГ и Франции по итогам заседания совместного совета министров, которое прошло в понедельник."Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении двух стран.

https://ria.ru/20210531/lavrov-1734891527.html

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россия, франция, германия, париж, берлин (город), в мире