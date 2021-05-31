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Вышел тизер финального сезона "Декстера"
Вышел тизер финального сезона "Декстера" - РИА Новости, 31.05.2021
Вышел тизер финального сезона "Декстера"
Телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале тизер предстоящего девятого сезона сериала "Декстер" с Майклом Си Холлом в роли серийного маньяка по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T05:23
2021-05-31T05:23
2021-05-31T05:23
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале тизер предстоящего девятого сезона сериала "Декстер" с Майклом Си Холлом в роли серийного маньяка по имени Декстер Морган. В коротком ролике показывают, на что стала похожа повседневная жизнь главного героя через десять лет после того, как он инсценировал собственную смерть (это произошло в восьмом сезоне. — Прим. ред.). И хотя пока непонятно, чего ждать от серийного маньяка (детали сюжета держатся в секрете), на одном из кадров демонстрируют, как Декстер останавливается перед витриной магазина с оружием и засматривается на блестящие ножи. Затем картинка резко сменяется черным фоном. Поэтому чего-то зловещего ждать определенно стоит. Предстоящий сезона "Декстера" станет финальным. Он будет состоять из десяти серий и выйдет в эфир исключительно на Showtime.Дата выхода пока не объявлена, но в тизере сказано, что шоу выйдет уже этой осенью.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале тизер предстоящего девятого сезона сериала "Декстер" с Майклом Си Холлом в роли серийного маньяка по имени Декстер Морган.
В коротком ролике показывают, на что стала похожа повседневная жизнь главного героя через десять лет после того, как он инсценировал собственную смерть (это произошло в восьмом сезоне. — Прим. ред.).
И хотя пока непонятно, чего ждать от серийного маньяка (детали сюжета держатся в секрете), на одном из кадров демонстрируют, как Декстер останавливается перед витриной магазина с оружием и засматривается на блестящие ножи. Затем картинка резко сменяется черным фоном. Поэтому чего-то зловещего ждать определенно стоит.
Предстоящий сезона "Декстера" станет финальным. Он будет состоять из десяти серий и выйдет в эфир исключительно на Showtime.
Дата выхода пока не объявлена, но в тизере сказано, что шоу выйдет уже этой осенью.