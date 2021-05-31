https://ria.ru/20210531/dexter-1734636153.html

Вышел тизер финального сезона "Декстера"

Вышел тизер финального сезона "Декстера" - РИА Новости, 31.05.2021

Вышел тизер финального сезона "Декстера"

Телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале тизер предстоящего девятого сезона сериала "Декстер" с Майклом Си Холлом в роли серийного маньяка по... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T05:23

2021-05-31T05:23

2021-05-31T05:23

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Телеканал Showtime опубликовал на своем YouTube-канале тизер предстоящего девятого сезона сериала "Декстер" с Майклом Си Холлом в роли серийного маньяка по имени Декстер Морган. В коротком ролике показывают, на что стала похожа повседневная жизнь главного героя через десять лет после того, как он инсценировал собственную смерть (это произошло в восьмом сезоне. — Прим. ред.). И хотя пока непонятно, чего ждать от серийного маньяка (детали сюжета держатся в секрете), на одном из кадров демонстрируют, как Декстер останавливается перед витриной магазина с оружием и засматривается на блестящие ножи. Затем картинка резко сменяется черным фоном. Поэтому чего-то зловещего ждать определенно стоит. Предстоящий сезона "Декстера" станет финальным. Он будет состоять из десяти серий и выйдет в эфир исключительно на Showtime.Дата выхода пока не объявлена, но в тизере сказано, что шоу выйдет уже этой осенью.

https://ria.ru/20210518/serial-1732648493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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