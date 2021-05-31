https://ria.ru/20210531/deti-1734884411.html
В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети
В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети - РИА Новости, 31.05.2021
В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети
Следователи в Барнауле допросили владельца батута, из-за аварии на котором попали в реанимацию две маленькие девочки, задерживать предпринимателя не стали,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:06
2021-05-31T11:06
2021-05-31T11:06
чп с уличным батутом в барнауле
виктор томенко
сергей писарев
толмачево (аэропорт)
алтайский край
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734830740_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_378063e9c28a245fa6ebf76805b415aa.jpg
БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Следователи в Барнауле допросили владельца батута, из-за аварии на котором попали в реанимацию две маленькие девочки, задерживать предпринимателя не стали, рассказали РИА Новости в СУСК по Алтайскому краю."Владельца батута допросили, задержания не было", - уточнили в ведомстве.Ранее ряд местных СМИ сообщили о задержании владельца батута в новосибирском аэропорту "Толмачево".В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое, они находятся в реанимации. Одну из девочек врачи подключили к аппарату ИВЛ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.В мэрии Барнаула уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.Депутат алтайского краевого законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. "Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух", - отметил депутат.
https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html
https://ria.ru/20210320/ssha-1602030978.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734830740_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_3553ad6afc4b1e1f255823e20e21af54.jpg
ЧП с батутом в Барнауле. Кадры инциндента
Камеры видеонаблюдения засняли момент опрокидывания батута на трамвайные пути в Барнауле. В результате два ребёнка пострадали: одна девочка находится в тяжёлом состоянии, вторая — в крайне тяжёлом.
2021-05-31T11:06
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп с уличным батутом в барнауле, виктор томенко, сергей писарев, толмачево (аэропорт), алтайский край, барнаул, происшествия