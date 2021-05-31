https://ria.ru/20210531/deti-1734884411.html

В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети

В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети - РИА Новости, 31.05.2021

В Барнауле допросили владельца батута, на котором пострадали дети

Следователи в Барнауле допросили владельца батута, из-за аварии на котором попали в реанимацию две маленькие девочки, задерживать предпринимателя не стали,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:06

2021-05-31T11:06

2021-05-31T11:06

чп с уличным батутом в барнауле

виктор томенко

сергей писарев

толмачево (аэропорт)

алтайский край

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Следователи в Барнауле допросили владельца батута, из-за аварии на котором попали в реанимацию две маленькие девочки, задерживать предпринимателя не стали, рассказали РИА Новости в СУСК по Алтайскому краю."Владельца батута допросили, задержания не было", - уточнили в ведомстве.Ранее ряд местных СМИ сообщили о задержании владельца батута в новосибирском аэропорту "Толмачево".В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое, они находятся в реанимации. Одну из девочек врачи подключили к аппарату ИВЛ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.В мэрии Барнаула уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.Депутат алтайского краевого законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. "Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух", - отметил депутат.

https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html

https://ria.ru/20210320/ssha-1602030978.html

алтайский край

барнаул

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ЧП с батутом в Барнауле. Кадры инциндента Камеры видеонаблюдения засняли момент опрокидывания батута на трамвайные пути в Барнауле. В результате два ребёнка пострадали: одна девочка находится в тяжёлом состоянии, вторая — в крайне тяжёлом. 2021-05-31T11:06 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, виктор томенко, сергей писарев, толмачево (аэропорт), алтайский край, барнаул, происшествия