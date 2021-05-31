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Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии
Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 31.05.2021
Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии
Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:47
2021-05-31T09:47
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новозыбков
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.Ранее сообщалось, что автомобиль Росгвардии в Брянской области, проезжавший перекресток на зеленый сигнал светофора, сбил двух десятилетних детей, выскочивших на проезжую часть на электросамокате, дети госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
россия
новозыбков
брянская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе. Кадры ЧП
На этом видео автомобиль Росгвардии, пролетев на красный сигнал светофора по пешеходному переходу, сбивает двоих детей на самокате. У одного из мальчиков очень серьёзные травмы.
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видео, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новозыбков, брянская область, происшествия
Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии
БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.
2021-05-31T09:47
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Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии

09:47 31.05.2021
 
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.
"Все живы. Один находится в Новозыбкове, его состояние близкое к удовлетворительному, второй в состоянии средней тяжести находится в областной больнице в Брянске, ребенок в сознании, думаю, что все будет нормально", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что автомобиль Росгвардии в Брянской области, проезжавший перекресток на зеленый сигнал светофора, сбил двух десятилетних детей, выскочивших на проезжую часть на электросамокате, дети госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НовозыбковБрянская областьПроисшествия
 
 
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