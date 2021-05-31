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Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии
Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 31.05.2021
Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии
Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:47
2021-05-31T09:47
2021-05-31T09:47
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новозыбков
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Двое детей, попавших под автомобиль Росгвардии в Новозыбкове Брянской области, находятся в разных больницах, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости врио замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.Ранее сообщалось, что автомобиль Росгвардии в Брянской области, проезжавший перекресток на зеленый сигнал светофора, сбил двух десятилетних детей, выскочивших на проезжую часть на электросамокате, дети госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
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Автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе. Кадры ЧП
На этом видео автомобиль Росгвардии, пролетев на красный сигнал светофора по пешеходному переходу, сбивает двоих детей на самокате. У одного из мальчиков очень серьёзные травмы.
2021-05-31T09:47
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видео, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новозыбков, брянская область, происшествия