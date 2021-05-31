https://ria.ru/20210531/deti-1734859514.html
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка - РИА Новости, 31.05.2021
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие",... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:12
2021-05-31T06:12
2021-05-31T10:15
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общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Каждый пятый из опрошенных полагает, что на это ежемесячно требуется от 50 до 100 тысяч рублей, а восемь процентов назвали сумму свыше 100 тысяч.При этом шесть процентов респондентов считают, что для достойного содержания ребенка достаточно 15 тысяч рублей в месяц — суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.Банк проводил исследование 18 и 19 мая, в нем участвовали тысяча человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210530/deti-1734777835.html
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россия, общество
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По мнению еще 33 процентов, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей", — отметили аналитики.
Каждый пятый из опрошенных полагает, что на это ежемесячно требуется от 50 до 100 тысяч рублей, а восемь процентов назвали сумму свыше 100 тысяч.
При этом шесть процентов респондентов считают, что для достойного содержания ребенка достаточно 15 тысяч рублей в месяц — суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.
Банк проводил исследование 18 и 19 мая, в нем участвовали тысяча человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.