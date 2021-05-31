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Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка - РИА Новости, 31.05.2021
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие",... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:12
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россия
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Каждый пятый из опрошенных полагает, что на это ежемесячно требуется от 50 до 100 тысяч рублей, а восемь процентов назвали сумму свыше 100 тысяч.При этом шесть процентов респондентов считают, что для достойного содержания ребенка достаточно 15 тысяч рублей в месяц — суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.Банк проводил исследование 18 и 19 мая, в нем участвовали тысяча человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
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россия, общество

Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка

06:12 31.05.2021 (обновлено: 10:15 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве
Женщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более трети россиян (35 процентов) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По мнению еще 33 процентов, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей", — отметили аналитики.

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При этом шесть процентов респондентов считают, что для достойного содержания ребенка достаточно 15 тысяч рублей в месяц — суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.
Банк проводил исследование 18 и 19 мая, в нем участвовали тысяча человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.
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