В Минобороны Дании отреагировали на сообщения о слежке за Меркель
13:11 31.05.2021 (обновлено: 13:26 31.05.2021)
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа.
"Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти", - говорится в заявлении Брамсен, поступившем РИА Новости.
В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Среди политиков, за которыми велась слежка, были также представители Швеции.
По информации издания, датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.