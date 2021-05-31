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Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"
Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран" - РИА Новости, 01.06.2021
Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, говорится в заявлении на сайте чешского МИД. РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T19:06
2021-06-01T03:28
россия
мид чехии
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ПРАГА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, говорится в заявлении на сайте чешского МИД.По мнению главы ведомства, создание подобного перечня противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.В Праге отметили, что две страны "вряд ли смогут вернуться к стандартному дипломатическому общению" и начать задумываться о возможности полной нормализации отношений, пока Чехия фигурирует в московском списке недружественных государств.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата, назвав обвинения абсурдными, голословными и надуманными.Позднее российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли Чехия и США. Документ, в частности, вводит ограничения на работу дипломатических учреждений.
https://ria.ru/20210531/sokraschenie-1734948121.html
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россия, мид чехии

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"

19:06 31.05.2021 (обновлено: 03:28 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПРАГА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, говорится в заявлении на сайте чешского МИД.
По мнению главы ведомства, создание подобного перечня противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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В Праге отметили, что две страны "вряд ли смогут вернуться к стандартному дипломатическому общению" и начать задумываться о возможности полной нормализации отношений, пока Чехия фигурирует в московском списке недружественных государств.
"В целях снижения напряженности во взаимных отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от обозначения Чешской Республики (и других государств) как страны, которая осуществляет недружественные меры против Российской Федерации, и отменить связанные с этим меры", — заключили в МИД Чехии.
Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата, назвав обвинения абсурдными, голословными и надуманными.
Позднее российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли Чехия и США. Документ, в частности, вводит ограничения на работу дипломатических учреждений.
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