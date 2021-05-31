https://ria.ru/20210531/chekhiya-1734998352.html

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран" - РИА Новости, 01.06.2021

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, говорится в заявлении на сайте чешского МИД. РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T19:06

2021-05-31T19:06

2021-06-01T03:28

россия

мид чехии

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ПРАГА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, говорится в заявлении на сайте чешского МИД.По мнению главы ведомства, создание подобного перечня противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.В Праге отметили, что две страны "вряд ли смогут вернуться к стандартному дипломатическому общению" и начать задумываться о возможности полной нормализации отношений, пока Чехия фигурирует в московском списке недружественных государств.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата, назвав обвинения абсурдными, голословными и надуманными.Позднее российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли Чехия и США. Документ, в частности, вводит ограничения на работу дипломатических учреждений.

https://ria.ru/20210531/sokraschenie-1734948121.html

https://ria.ru/20210521/chekhiya-1733255000.html

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россия, мид чехии