https://ria.ru/20210531/chekhiya-1734990357.html

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран" - РИА Новости, 01.06.2021

Чехия призвала Россию исключить ее из списка "недружественных стран"

Создание Россией списка недружественных стран противоречит, по мнению чешских властей, Венской конвенции о дипотношениях, Прага призывает исключить ее из этого... РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T18:38

2021-05-31T18:38

2021-06-01T01:06

якуб кулганек

россия

мид чехии

в мире

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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Создание Россией списка недружественных стран противоречит, по мнению чешских властей, Венской конвенции о дипотношениях, Прага призывает исключить ее из этого перечня, заявил в понедельник глава МИД Чехии Якуб Кулганек, слова которого приводит чешский МИД на своем сайте.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.По словам Кулганека, без исключения Чехии из списка недружественных стран нельзя вернуться к нормализации отношений между Прагой и Москвой."Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможности полной нормализации отношений. Стоит напомнить, что шаги, связанные с созданием списка "недружественных стран", мы считаем противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавил Кулганек.Как отмечается в сообщении, для снижения напряжённости между странами Чехия призывает РФ перестать обозначать ее как недружественную страну."В целях снижения напряженности во взаимных отношениях Чешская Республика призывает Российскую федерацию воздержаться от обозначения Чешской Республики (и других государств) как страны, которая осуществляет недружественные меры против Российской Федерации, и отменить связанные с этим меры" - говорится в сообщении МИД Чехии.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/mid-1733193651.html

https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html

https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html

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якуб кулганек, россия, мид чехии, в мире