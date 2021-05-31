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В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве
В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве - РИА Новости, 31.05.2021
В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:13
2021-05-31T11:13
россия
дмитрий белик
госдума рф
верховная рада украины
киев
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Как написал депутат в Telegram-канале, "Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали".
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россия, дмитрий белик, госдума рф, верховная рада украины, киев, в мире

В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве

11:13 31.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Как написал депутат в Telegram-канале, "Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали".
"Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали, и ни один из них не взял оружие в руки для защиты родного города", - отметил депутат.
 
РоссияДмитрий БеликГосдума РФВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
 
 
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