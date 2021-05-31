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В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве
В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве - РИА Новости, 31.05.2021
В Госдуме прокомментировали размещение антироссийских билбордов в Киеве
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:13
2021-05-31T11:13
2021-05-31T11:13
россия
дмитрий белик
госдума рф
верховная рада украины
киев
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал размещенные украинским парламентарием в Киеве антироссийские билборды демонстрацией дремучей необразованности.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Как написал депутат в Telegram-канале, "Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали".
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россия, дмитрий белик, госдума рф, верховная рада украины, киев, в мире