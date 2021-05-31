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Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома
Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома - РИА Новости, 31.05.2021
Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома
Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:02
2021-05-31T18:06
эдвард бил (блогер)
садовое кольцо (москва)
россия
сергей жорин
андрей князев
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Билу по-прежнему запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html
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садовое кольцо (москва)
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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), россия, сергей жорин, андрей князев, москва, происшествия

Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома

16:02 31.05.2021 (обновлено: 18:06 31.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда Москвы Суд продлил срок запрета ночевать вне дома блогеру Эдварду Билу
 Суд продлил срок запрета ночевать вне дома блогеру Эдварду Билу - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда Москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца", - сообщил он.
Билу по-прежнему запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.
Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Эдвард Бил. Кадр видео МВД
8 апреля, 10:55
Блогер Эдвард Бил впервые рассказал подробности ДТП на Садовом кольце
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
Эдвард Бил. Кадр видео
14 мая, 13:55
Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била
 
Эдвард Бил (блогер)Садовое кольцо (Москва)РоссияСергей ЖоринАндрей КнязевМоскваПроисшествия
 
 
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