Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома
16:02 31.05.2021 (обновлено: 18:06 31.05.2021)
© АГН "Москва" / Пресс-служба Тверского суда Москвы Суд продлил срок запрета ночевать вне дома блогеру Эдварду Билу
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Суд продлил срок запрета определенных действий на два месяца", - сообщил он.
Билу по-прежнему запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.
Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.