https://ria.ru/20210531/bil-1734955786.html

Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома

Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома - РИА Новости, 31.05.2021

Блогеру Билу, устроившему ДТП в Москве, продлили запрет ночевать вне дома

Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:02

2021-05-31T16:02

2021-05-31T18:06

эдвард бил (блогер)

садовое кольцо (москва)

россия

сергей жорин

андрей князев

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил на 2 месяца запрет определенных действий блогеру Эдварду Билу, устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Билу по-прежнему запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под "запретом определенных действий": блогер не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал Правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.

https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html

https://ria.ru/20210514/proisshestviya-1732304853.html

садовое кольцо (москва)

россия

москва

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эдвард бил (блогер), садовое кольцо (москва), россия, сергей жорин, андрей князев, москва, происшествия