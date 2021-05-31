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Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа
Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа - РИА Новости, 31.05.2021
Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа
Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T21:09
2021-05-31T21:09
ливия
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в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности ООН. Уточняется, что квадрокоптер Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM, напал на солдат в Ливии. В The Independent уточнили, что других подробностей относительно инцидента с беспилотником в докладе нет. Остается неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки. По данным издания, Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной. Также отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.
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ливия, оон, в мире

Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа

21:09 31.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности ООН.
Уточняется, что квадрокоптер Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM, напал на солдат в Ливии. В The Independent уточнили, что других подробностей относительно инцидента с беспилотником в докладе нет. Остается неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 03:13Новое оружие России
Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
По данным издания, Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной. Также отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.
 
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