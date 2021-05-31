https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html

Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа

Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа - РИА Новости, 31.05.2021

Военный беспилотник впервые атаковал человека без приказа

Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:09

2021-05-31T21:09

2021-05-31T21:09

ливия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155039/02/1550390278_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_c898930a71a5989c2b393d56f0a5c093.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Боевой дрон предположительно впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на доклад Совета Безопасности ООН. Уточняется, что квадрокоптер Kargu-2, произведенный турецкой военно-технической компанией STM, напал на солдат в Ливии. В The Independent уточнили, что других подробностей относительно инцидента с беспилотником в докладе нет. Остается неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки. По данным издания, Kargu-2 классифицирует объекты на основе машинного обучения для выбора и поражения целей. Решение об атаке целей не требует взаимодействия между оператором и машиной. Также отличительной способностью этого беспилотника является возможность группироваться с другими дронами в "рой" и действовать сообща.

https://ria.ru/20210301/bespilotniki-1599368302.html

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливия, оон, в мире