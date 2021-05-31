https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html

АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года

АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года - РИА Новости, 31.05.2021

АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года

Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T05:08

2021-05-31T05:08

2021-05-31T05:08

петербургский международный экономический форум

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил сухов

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Особо отмечу, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо легче пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости "черного золота". Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП", - прогнозирует он.Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, тем самым обеспечивая безубыточность топливного бизнеса, - это в свою очередь позволит удержать розничные цены на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210528/benzin-1734514359.html

https://ria.ru/20210521/benzin-1733405990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика