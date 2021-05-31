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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html
АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года
АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года - РИА Новости, 31.05.2021
АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года
Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T05:08
2021-05-31T05:08
петербургский международный экономический форум
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил сухов
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Особо отмечу, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо легче пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости "черного золота". Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП", - прогнозирует он.Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, тем самым обеспечивая безубыточность топливного бизнеса, - это в свою очередь позволит удержать розничные цены на АЗС в пределах инфляции.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210528/benzin-1734514359.html
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика

АКРА рассказало, что будет с ценами на бензин до конца года

05:08 31.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли", - полагает Сухов.
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"Особо отмечу, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо легче пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости "черного золота". Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП", - прогнозирует он.
Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, тем самым обеспечивая безубыточность топливного бизнеса, - это в свою очередь позволит удержать розничные цены на АЗС в пределах инфляции.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Петербургский международный экономический форум (фонд)Михаил СуховЭкономика
 
 
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