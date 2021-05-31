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Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину
Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину - РИА Новости, 01.06.2021
Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину
Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T15:56
2021-06-01T03:59
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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"Он уже боится". Американцев рассмешило предупреждение Байдена Путину
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.Ранее во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника, глава Белого дома заявил, что намерен в личной беседе с лидером России поднять тему соблюдения прав человека. Байден также предупредил, что Вашингтон не будет стоять в стороне, если Москва нарушит эти права.Пользователи сайта телеканала Fox News выразили мнение, что попытка президента США "звучать жестко" на этот раз оказалась неудачной."Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает", — написал Jerry2018."Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха", — пошутил wantsome.Некоторые комментаторы также указали на двуличие американского президента. "Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы", — написал Rightside101."Байден говорит о поддержке наших вооруженных сил и в то же время позволяет Китаю и России наращивать военную мощь", — согласился пользователь под ником banman.Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вашингтон усиливает давление на Москву через санкции, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Москва ранее включила США в список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.
https://ria.ru/20210530/sammit-1734840220.html
https://ria.ru/20210530/bayden-1734773902.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину

15:56 31.05.2021 (обновлено: 03:59 01.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.
Ранее во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника, глава Белого дома заявил, что намерен в личной беседе с лидером России поднять тему соблюдения прав человека. Байден также предупредил, что Вашингтон не будет стоять в стороне, если Москва нарушит эти права.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 20:59
Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным в Женеве
Пользователи сайта телеканала Fox News выразили мнение, что попытка президента США "звучать жестко" на этот раз оказалась неудачной.
"Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает", — написал Jerry2018.
"Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха", — пошутил wantsome.

"Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией", — посчитал Think11.

Некоторые комментаторы также указали на двуличие американского президента.
"Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы", — написал Rightside101.
"Байден говорит о поддержке наших вооруженных сил и в то же время позволяет Китаю и России наращивать военную мощь", — согласился пользователь под ником banman.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 02:04
Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Вашингтон усиливает давление на Москву через санкции, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Москва ранее включила США в список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 17:17
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