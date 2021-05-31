Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину
15:56 31.05.2021 (обновлено: 03:59 01.06.2021)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.
Пользователи сайта телеканала Fox News выразили мнение, что попытка президента США "звучать жестко" на этот раз оказалась неудачной.
"Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает", — написал Jerry2018.
"Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией", — посчитал Think11.
Некоторые комментаторы также указали на двуличие американского президента.
"Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы", — написал Rightside101.
"Байден говорит о поддержке наших вооруженных сил и в то же время позволяет Китаю и России наращивать военную мощь", — согласился пользователь под ником banman.
Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Вашингтон усиливает давление на Москву через санкции, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Москва ранее включила США в список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.