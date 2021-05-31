https://ria.ru/20210531/bayden-1734953341.html

Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину

Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину - РИА Новости, 01.06.2021

Читателей Fox News рассмешило предупреждение Байдена Путину

Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T15:56

2021-05-31T15:56

2021-06-01T03:59

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Он уже боится". Американцев рассмешило предупреждение Байдена Путину

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_347b5ed6973760b8c40564782b323bfe.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские читатели не поверили в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина.Ранее во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника, глава Белого дома заявил, что намерен в личной беседе с лидером России поднять тему соблюдения прав человека. Байден также предупредил, что Вашингтон не будет стоять в стороне, если Москва нарушит эти права.Пользователи сайта телеканала Fox News выразили мнение, что попытка президента США "звучать жестко" на этот раз оказалась неудачной."Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает", — написал Jerry2018."Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха", — пошутил wantsome.Некоторые комментаторы также указали на двуличие американского президента. "Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы", — написал Rightside101."Байден говорит о поддержке наших вооруженных сил и в то же время позволяет Китаю и России наращивать военную мощь", — согласился пользователь под ником banman.Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбы с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вашингтон усиливает давление на Москву через санкции, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Москва ранее включила США в список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.

https://ria.ru/20210530/sammit-1734840220.html

https://ria.ru/20210530/bayden-1734773902.html

https://ria.ru/20210529/snv-1734740123.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире