https://ria.ru/20210531/batut-1734965207.html

В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом

В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом - РИА Новости, 31.05.2021

В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как двое детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:36

2021-05-31T16:36

2021-05-31T16:36

чп с уличным батутом в барнауле

россия

виктор томенко

барнаул

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как двое детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое, они находятся в реанимации. Одну из девочек врачи подключили к аппарату ИВЛ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами", - говорится в сообщении.В мэрии Барнаула ранее уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

https://ria.ru/20210530/batut-1734811986.html

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ЧП с батутом в Барнауле. Кадры инциндента Камеры видеонаблюдения засняли момент опрокидывания батута на трамвайные пути в Барнауле. В результате два ребёнка пострадали: одна девочка находится в тяжёлом состоянии, вторая — в крайне тяжёлом. 2021-05-31T16:36 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, барнаул, происшествия