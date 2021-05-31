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В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом
В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом - РИА Новости, 31.05.2021
В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как двое детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:36
2021-05-31T16:36
чп с уличным батутом в барнауле
россия
виктор томенко
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как двое детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое, они находятся в реанимации. Одну из девочек врачи подключили к аппарату ИВЛ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами", - говорится в сообщении.В мэрии Барнаула ранее уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.
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ЧП с батутом в Барнауле. Кадры инциндента
Камеры видеонаблюдения засняли момент опрокидывания батута на трамвайные пути в Барнауле. В результате два ребёнка пострадали: одна девочка находится в тяжёлом состоянии, вторая — в крайне тяжёлом.
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, барнаул, происшествия

В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом

16:36 31.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как двое детей пострадали при опрокидывании батута в Барнауле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое, они находятся в реанимации. Одну из девочек врачи подключили к аппарату ИВЛ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами", - говорится в сообщении.
В мэрии Барнаула ранее уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
30 мая, 15:21
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеРоссияВиктор ТоменкоБарнаулПроисшествия
 
 
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