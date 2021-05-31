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Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек - РИА Новости, 31.05.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек
Состояние пострадавших на батуте в воскресенье в Барнауле девочек оценивают как тяжелое, они в реанимации, одна находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:36
2021-05-31T08:51
чп с уличным батутом в барнауле
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Состояние пострадавших на батуте в воскресенье в Барнауле девочек оценивают как тяжелое, они в реанимации, одна находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, второго - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.Депутат алтайского заксобрания, директор парка "Лесная сказка" и барнаульского зоопарка Сергей Писарев заявил, что в регионе нужна четкая система установки и проверки аттракционов-"одиночек".По мнению Писарева, если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то про аттракционы-"одиночки" просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка."В парках есть инженер по безопасности, который отвечает за качество, соблюдение всех правил на аттракционе. Естественно, перед летним сезоном все аттракционы проходят испытания. Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух", - отметил депутат.
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чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

06:36 31.05.2021 (обновлено: 08:51 31.05.2021)
 
© Фото : BazaЧП с батутом в Барнауле. Скриншот из видео
ЧП с батутом в Барнауле. Скриншот из видео - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Baza
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Состояние пострадавших на батуте в воскресенье в Барнауле девочек оценивают как тяжелое, они в реанимации, одна находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"В результате происшествия у ТЦ "Район" пострадали два ребенка 2017 года рождения. Реанимационными бригадами дети были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры", - рассказали в минздраве.
Батут с детьми опрокинулся в Барнауле. Кадры ЧП
Вчера, 15:21
Появилось видео с места ЧП с опрокинувшимся детским батутом в Барнауле
В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, второго - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.
Депутат алтайского заксобрания, директор парка "Лесная сказка" и барнаульского зоопарка Сергей Писарев заявил, что в регионе нужна четкая система установки и проверки аттракционов-"одиночек".
"Нужно отладить систему установки и проверки всех аттракционов в городе и крае. Это нужно сделать, чтобы навести в этой сфере порядок. Кто-то скажет, что мы ущемляем права мелких предпринимателей, но это не так. Просто нужно делать все по уму и знать, что на кону безопасность и здоровье детей, а за несоблюдение правил наступит ответственность", - цитирует Писарева пресс-служба алтайского отделения "Единой России".
По мнению Писарева, если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то про аттракционы-"одиночки" просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.
"В парках есть инженер по безопасности, который отвечает за качество, соблюдение всех правил на аттракционе. Естественно, перед летним сезоном все аттракционы проходят испытания. Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух", - отметил депутат.
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеБарнаулПроисшествия
 
 
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