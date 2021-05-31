https://ria.ru/20210531/batut-1734859825.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек - РИА Новости, 31.05.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Состояние пострадавших на батуте в воскресенье в Барнауле девочек оценивают как тяжелое, они в реанимации, одна находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T06:36

2021-05-31T06:36

2021-05-31T08:51

чп с уличным батутом в барнауле

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Состояние пострадавших на батуте в воскресенье в Барнауле девочек оценивают как тяжелое, они в реанимации, одна находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, второго - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.Депутат алтайского заксобрания, директор парка "Лесная сказка" и барнаульского зоопарка Сергей Писарев заявил, что в регионе нужна четкая система установки и проверки аттракционов-"одиночек".По мнению Писарева, если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то про аттракционы-"одиночки" просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка."В парках есть инженер по безопасности, который отвечает за качество, соблюдение всех правил на аттракционе. Естественно, перед летним сезоном все аттракционы проходят испытания. Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали веревочки и успокоились. В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не было использовано специальных креплений, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух", - отметил депутат.

https://ria.ru/20210530/batut-1734811986.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия