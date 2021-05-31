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Наука
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В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора"
В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора" - РИА Новости, 31.05.2021
В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора"
Компания "Марвел-Дистрибуция" объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:01
2021-05-31T17:22
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания "Марвел-Дистрибуция" объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании.В семейство F+ pro войдут два смартфона, которые будут работать на процессорах тайваньского чипмейкера MTK. Устройствам обещают поддержку сетей 4G, NFC, мощный аккумулятор и основную камеру из нескольких сенсоров.Одной из особенностей гаджетов станет то, что в зависимости от пожеланий заказчика на них будут устанавливать Android или российскую ОС "Аврора". Смартфоны с последней уже проходят тестирование.Производство, как обещают в компании, развернут в России, а первую партию смартфонов F+ pro на Android отгрузят заказчикам уже летом. Устройства на "Авроре" появятся чуть позже. Пока смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора.
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google android, гаджеты, технологии

В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора"

15:01 31.05.2021 (обновлено: 17:22 31.05.2021)
 
© Марвел-ДистрибуцияСмартфон F+ pro
Смартфон F+ pro
© Марвел-Дистрибуция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания "Марвел-Дистрибуция" объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании.
В семейство F+ pro войдут два смартфона, которые будут работать на процессорах тайваньского чипмейкера MTK. Устройствам обещают поддержку сетей 4G, NFC, мощный аккумулятор и основную камеру из нескольких сенсоров.
Одной из особенностей гаджетов станет то, что в зависимости от пожеланий заказчика на них будут устанавливать Android или российскую ОС "Аврора". Смартфоны с последней уже проходят тестирование.
Производство, как обещают в компании, развернут в России, а первую партию смартфонов F+ pro на Android отгрузят заказчикам уже летом. Устройства на "Авроре" появятся чуть позже. Пока смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора.
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