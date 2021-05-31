https://ria.ru/20210531/avrora-1734940196.html

В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора"

В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора" - РИА Новости, 31.05.2021

В России начнут выпуск смартфонов на ОС "Аврора"

Компания "Марвел-Дистрибуция" объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:01

2021-05-31T15:01

2021-05-31T17:22

наука

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компания "Марвел-Дистрибуция" объявила о запуске в России линейки смартфонов собственной разработки. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании.В семейство F+ pro войдут два смартфона, которые будут работать на процессорах тайваньского чипмейкера MTK. Устройствам обещают поддержку сетей 4G, NFC, мощный аккумулятор и основную камеру из нескольких сенсоров.Одной из особенностей гаджетов станет то, что в зависимости от пожеланий заказчика на них будут устанавливать Android или российскую ОС "Аврора". Смартфоны с последней уже проходят тестирование.Производство, как обещают в компании, развернут в России, а первую партию смартфонов F+ pro на Android отгрузят заказчикам уже летом. Устройства на "Авроре" появятся чуть позже. Пока смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора.

https://ria.ru/20210521/smartfon-1733318917.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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