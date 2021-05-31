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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае - РИА Новости, 31.05.2021
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в районе поселка Казачий Алтайского края в понедельник утром, госпитализированы, их состояние оценивают как... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:16
2021-05-31T09:16
чп с уличным батутом в барнауле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в районе поселка Казачий Алтайского края в понедельник утром, госпитализированы, их состояние оценивают как стабильное – средней степеней тяжести и тяжелое, еще пятеро от госпитализации отказались, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Региональный главк МЧС ранее сообщил, что в понедельник утром в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус, перевозивший рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе три человека погибли."В результате ДТП пострадали 14 человек, из них три - погибли. После осмотра медицинскими работниками шесть человек с различными травмами госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, пяти потерпевшим помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести", - рассказали в минздраве.Сообщается, что на место аварии выезжали пять бригад скорой помощи."В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Ситуация по оказанию медицинской помощи взята на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым", - уточняют в минздраве.
https://ria.ru/20210531/stolknovenie-1734863124.html
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чп с уличным батутом в барнауле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае

09:16 31.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в районе поселка Казачий Алтайского края в понедельник утром, госпитализированы, их состояние оценивают как стабильное – средней степеней тяжести и тяжелое, еще пятеро от госпитализации отказались, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Региональный главк МЧС ранее сообщил, что в понедельник утром в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус, перевозивший рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе три человека погибли.
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"В результате ДТП пострадали 14 человек, из них три - погибли. После осмотра медицинскими работниками шесть человек с различными травмами госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, пяти потерпевшим помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести", - рассказали в минздраве.
Сообщается, что на место аварии выезжали пять бригад скорой помощи.
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"В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Ситуация по оказанию медицинской помощи взята на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым", - уточняют в минздраве.
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайПроисшествия
 
 
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