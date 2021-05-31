https://ria.ru/20210531/avariya-1734867308.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае - РИА Новости, 31.05.2021

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае

Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в районе поселка Казачий Алтайского края в понедельник утром, госпитализированы, их состояние оценивают как... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:16

2021-05-31T09:16

2021-05-31T09:16

чп с уличным батутом в барнауле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

БАРНАУЛ, 31 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в районе поселка Казачий Алтайского края в понедельник утром, госпитализированы, их состояние оценивают как стабильное – средней степеней тяжести и тяжелое, еще пятеро от госпитализации отказались, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Региональный главк МЧС ранее сообщил, что в понедельник утром в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус, перевозивший рабочих предприятия "Алтайхлеб". В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе три человека погибли."В результате ДТП пострадали 14 человек, из них три - погибли. После осмотра медицинскими работниками шесть человек с различными травмами госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, пяти потерпевшим помощь была оказана на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести", - рассказали в минздраве.Сообщается, что на место аварии выезжали пять бригад скорой помощи."В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Ситуация по оказанию медицинской помощи взята на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым", - уточняют в минздраве.

https://ria.ru/20210531/stolknovenie-1734863124.html

https://ria.ru/20210530/prichina-1734832746.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия