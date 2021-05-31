https://ria.ru/20210531/aurus-1734958480.html

Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект

Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект - РИА Новости, 31.05.2021

Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект

Проект российских премиальных автомобилей Aurus окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Aurus Адиль Ширинов. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:12

2021-05-31T16:12

2021-05-31T16:40

адиль ширинов (гендиректор aurus)

aurus

елабуга

экономика

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ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости. Проект российских премиальных автомобилей Aurus окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Aurus Адиль Ширинов.Инвестиции в производство составили не более 2 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Aurus."Я скажу по инвестициям не в проект в целом, а про индустриальную часть - то основное событие, почему мы сегодня находимся с вами здесь - инвестиции составили на данный момент не более 2 миллиардов рублей. Если переведем на доллары США, то что принято в автопроме, - это не более 25 миллионов долларов", - сказал Ширинов."Хочу отметить, что это инвестиции в сварочный комплекс, модернизация комплекса окраски и сборочное производство, площадка, которую вы видите здесь со всеми тестами. Это по последнему слову техники, все, что касается стандартов мирового автопрома", - уточнил он.Около 70% российских автомобилей Aurus планируется продавать на экспорт, заявил журналистам гендиректор Aurus.Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Серийное производство Aurus Senat стартовало сегодня на заводе в Елабуге. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

елабуга

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Путин на запуске производства Аурус: "Это значимое событие" Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля. 2021-05-31T16:12 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адиль ширинов (гендиректор aurus), aurus, елабуга, экономика