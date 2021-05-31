Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.