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Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект
Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект - РИА Новости, 31.05.2021
Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект
Проект российских премиальных автомобилей Aurus окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Aurus Адиль Ширинов. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:12
2021-05-31T16:40
адиль ширинов (гендиректор aurus)
aurus
елабуга
экономика
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ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости. Проект российских премиальных автомобилей Aurus окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Aurus Адиль Ширинов.Инвестиции в производство составили не более 2 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Aurus."Я скажу по инвестициям не в проект в целом, а про индустриальную часть - то основное событие, почему мы сегодня находимся с вами здесь - инвестиции составили на данный момент не более 2 миллиардов рублей. Если переведем на доллары США, то что принято в автопроме, - это не более 25 миллионов долларов", - сказал Ширинов."Хочу отметить, что это инвестиции в сварочный комплекс, модернизация комплекса окраски и сборочное производство, площадка, которую вы видите здесь со всеми тестами. Это по последнему слову техники, все, что касается стандартов мирового автопрома", - уточнил он.Около 70% российских автомобилей Aurus планируется продавать на экспорт, заявил журналистам гендиректор Aurus.Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Серийное производство Aurus Senat стартовало сегодня на заводе в Елабуге. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на запуске производства Аурус: "Это значимое событие"
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.
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адиль ширинов (гендиректор aurus), aurus, елабуга, экономика

Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект

16:12 31.05.2021 (обновлено: 16:40 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния окончательной сборки на заводе в ОЭЗ "Алабага" в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости. Проект российских премиальных автомобилей Aurus окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Aurus Адиль Ширинов.
"Я думаю, шесть лет - это вполне реалистичный срок. С точки зрения автомобильной индустрии мировой - это достаточно хороший срок окупаемости", - сказал Ширинов журналистам.
Инвестиции в производство составили не более 2 миллиардов рублей, сообщил гендиректор Aurus.
"Я скажу по инвестициям не в проект в целом, а про индустриальную часть - то основное событие, почему мы сегодня находимся с вами здесь - инвестиции составили на данный момент не более 2 миллиардов рублей. Если переведем на доллары США, то что принято в автопроме, - это не более 25 миллионов долларов", - сказал Ширинов.
"Хочу отметить, что это инвестиции в сварочный комплекс, модернизация комплекса окраски и сборочное производство, площадка, которую вы видите здесь со всеми тестами. Это по последнему слову техники, все, что касается стандартов мирового автопрома", - уточнил он.
Около 70% российских автомобилей Aurus планируется продавать на экспорт, заявил журналистам гендиректор Aurus.
"Люксовый бренд, мы однозначно ориентируемся больше на экспорт. На сегодняшний момент мы прогнозируем 70% от всех продаж - это будет экспорт, я думаю, что со временем это будет 80%. А 30-20% - это внутренний рынок", - сказал Адиль Ширинов.
Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.
Серийное производство Aurus Senat стартовало сегодня на заводе в Елабуге. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 5000 автомобилей в год. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

Церемония запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане по видеосвязи
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Sena
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Адиль Ширинов (гендиректор Aurus)AurusЕлабугаЭкономика
 
 
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