https://ria.ru/20210531/aurus-1734933424.html
Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus
Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus - РИА Новости, 31.05.2021
Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:34
2021-05-31T14:34
2021-05-31T17:21
россия
елабуга
экономика
владимир путин
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ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости. Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat стартовало во вторник на заводе в Елабуге. Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей."Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов - инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. "Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", - сказал Путин."Около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus – это наши российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - сказал он."На что я хотел бы обратить внимание: до 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участники этого процесса, уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которые работают на этот результат. На сегодняшний день это 53% ", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства Aurus. Он признал, что для этого производителям придется пройти достаточно большой путь."От 53% до 80% достаточно большое расстояние. Я вас прошу этому уделить большое внимание", - сказал глава государства, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову.Путин назвал Aurus достойной качественной машиной, соответствующей мировым стандартам, и отметил, что неоднократно сам ездил за рулем таких автомобилей."Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал президент.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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Путин на запуске производства Аурус: "Это значимое событие"
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.
2021-05-31T14:34
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россия, елабуга, экономика, владимир путин
ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости.
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.
Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat стартовало во вторник на заводе в Елабуге
. Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.
"Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов - инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. "Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", - сказал Путин.
"Около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus – это наши российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - сказал он.
"На что я хотел бы обратить внимание: до 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участники этого процесса, уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которые работают на этот результат. На сегодняшний день это 53% ", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства Aurus. Он признал, что для этого производителям придется пройти достаточно большой путь.
"От 53% до 80% достаточно большое расстояние. Я вас прошу этому уделить большое внимание", - сказал глава государства, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову.
Путин назвал Aurus достойной качественной машиной, соответствующей мировым стандартам, и отметил, что неоднократно сам ездил за рулем таких автомобилей.
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал президент.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ
при содействии группы Sollers Вадима Швецова
и фонда Tawazun из ОАЭ
. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
1 из 12
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
2 из 12
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
3 из 12
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
4 из 12
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
5 из 12
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
6 из 12
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
7 из 12
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
8 из 12
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
9 из 12
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
10 из 12
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
11 из 12
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
12 из 12
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
1 из 12
Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.
2 из 12
В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.
3 из 12
В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.
4 из 12
Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.
5 из 12
Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.
6 из 12
"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.
7 из 12
Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.
8 из 12
Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.
9 из 12
В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.
10 из 12
Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.
11 из 12
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
12 из 12
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.