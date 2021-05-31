https://ria.ru/20210531/aurus-1734933424.html

Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus

Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus - РИА Новости, 31.05.2021

Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:34

2021-05-31T14:34

2021-05-31T17:21

россия

елабуга

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734942572_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_976c4e19edb1220ec850679f775541be.jpg

ЕЛАБУГА, 31 мая - РИА Новости. Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat стартовало во вторник на заводе в Елабуге. Как ранее сообщали в "Аурусе", стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей."Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов - инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. "Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", - сказал Путин."Около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus – это наши российские компании. Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - сказал он."На что я хотел бы обратить внимание: до 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участники этого процесса, уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которые работают на этот результат. На сегодняшний день это 53% ", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства Aurus. Он признал, что для этого производителям придется пройти достаточно большой путь."От 53% до 80% достаточно большое расстояние. Я вас прошу этому уделить большое внимание", - сказал глава государства, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову.Путин назвал Aurus достойной качественной машиной, соответствующей мировым стандартам, и отметил, что неоднократно сам ездил за рулем таких автомобилей."Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - сказал президент.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210429/aurus-1730409970.html

https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

россия

елабуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин на запуске производства Аурус: "Это значимое событие" Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля. 2021-05-31T14:34 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елабуга, экономика, владимир путин