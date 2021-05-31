https://ria.ru/20210531/astrazeneca-1734883524.html

В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca

В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 31.05.2021

В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca

Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:02

2021-05-31T11:02

2021-05-31T11:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

johnson & johnson

южная корея

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600998983_0:109:2351:1431_1920x0_80_0_0_0d9a5feec8b2a2a4d6a1c445220e2ed8.jpg

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину AstraZeneca, сообщило в понедельник Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).По данным KDCA, ТТП, что означает снижение уровня тромбоцитов в крови и образование сгустков крови, была подтверждена у работника медучреждения, мужчины в возрасте 30-40 лет, который получил прививку 27 апреля. Девятого мая у пациента началась сильная головная боль, он был госпитализирован 12 мая после мышечных спазмов. Ему диагностировали кровоизлияние мозга, эпилепсию и тромбоз церебральных вен. Сейчас состояние пациента стабильное.В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов, прошедших вакцинацию препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета. После этого некоторые государства приостановили вакцинацию этим препаратом или вакциной из определенной партии. Европейское агентство по лекарственным средствам провело расследование и допустило связь между прививкой и случаями тромботических осложнений, но сочло целесообразным продолжить вакцинацию.Аналогичные побочные эффекты зарегистрировали у привитых препаратом компании Johnson & Johnson. Информацию о них внесли в описание вакцин, а медикам поручили информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.В Южной Корее эти две вакцины одобрены для использования на пациентах с 18 лет, но пока не применяются по отношению к людям младше 30 лет, так как органы здравоохранения сочли, что польза от прививки не превосходит опасность образования побочных эффектов.

https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, johnson & johnson, южная корея, в мире