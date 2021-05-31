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В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca
В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca - РИА Новости, 31.05.2021
В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca
Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:02
2021-05-31T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
johnson & johnson
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину AstraZeneca, сообщило в понедельник Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).По данным KDCA, ТТП, что означает снижение уровня тромбоцитов в крови и образование сгустков крови, была подтверждена у работника медучреждения, мужчины в возрасте 30-40 лет, который получил прививку 27 апреля. Девятого мая у пациента началась сильная головная боль, он был госпитализирован 12 мая после мышечных спазмов. Ему диагностировали кровоизлияние мозга, эпилепсию и тромбоз церебральных вен. Сейчас состояние пациента стабильное.В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов, прошедших вакцинацию препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета. После этого некоторые государства приостановили вакцинацию этим препаратом или вакциной из определенной партии. Европейское агентство по лекарственным средствам провело расследование и допустило связь между прививкой и случаями тромботических осложнений, но сочло целесообразным продолжить вакцинацию.Аналогичные побочные эффекты зарегистрировали у привитых препаратом компании Johnson &amp; Johnson. Информацию о них внесли в описание вакцин, а медикам поручили информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.В Южной Корее эти две вакцины одобрены для использования на пациентах с 18 лет, но пока не применяются по отношению к людям младше 30 лет, так как органы здравоохранения сочли, что польза от прививки не превосходит опасность образования побочных эффектов.
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, johnson & johnson, южная корея, в мире

В Южной Корее выявили первый случай тромбоза после прививки AstraZeneca

11:02 31.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Южная Корея подтвердила первый в стране случай редкого побочного эффекта тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) у человека, получившего вакцину AstraZeneca, сообщило в понедельник Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
По данным KDCA, ТТП, что означает снижение уровня тромбоцитов в крови и образование сгустков крови, была подтверждена у работника медучреждения, мужчины в возрасте 30-40 лет, который получил прививку 27 апреля. Девятого мая у пациента началась сильная головная боль, он был госпитализирован 12 мая после мышечных спазмов. Ему диагностировали кровоизлияние мозга, эпилепсию и тромбоз церебральных вен. Сейчас состояние пациента стабильное.
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В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов, прошедших вакцинацию препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета. После этого некоторые государства приостановили вакцинацию этим препаратом или вакциной из определенной партии. Европейское агентство по лекарственным средствам провело расследование и допустило связь между прививкой и случаями тромботических осложнений, но сочло целесообразным продолжить вакцинацию.
Аналогичные побочные эффекты зарегистрировали у привитых препаратом компании Johnson & Johnson. Информацию о них внесли в описание вакцин, а медикам поручили информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
В Южной Корее эти две вакцины одобрены для использования на пациентах с 18 лет, но пока не применяются по отношению к людям младше 30 лет, так как органы здравоохранения сочли, что польза от прививки не превосходит опасность образования побочных эффектов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университетJohnson & JohnsonЮжная КореяВ мире
 
 
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