Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/armeniya-1734979874.html
Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна
Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна - РИА Новости, 31.05.2021
Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна
Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:45
2021-05-31T17:45
ара айвазян
армен саркисян
минобороны армении
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734075422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f8c67c005acbf5cc2dcc398131916b.jpg
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна."Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ару Айвазяна", - говорится в указе, размещенном на сайте президента.Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. В этот день и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В понедельник Айвазян заявил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в том, что МИД может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
https://ria.ru/20210531/plenenie-1734968511.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734075422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1601cd6f5ff888f5d7ef9aa24301067a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ара айвазян, армен саркисян, минобороны армении, армения, в мире

Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна

17:45 31.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности главы МИД Республики Армении Ара Айвазя
Исполняющий обязанности главы МИД Республики Армении Ара Айвазя - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна.
"Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ару Айвазяна", - говорится в указе, размещенном на сайте президента.
Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. В этот день и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В понедельник Айвазян заявил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в том, что МИД может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 16:51
Армения опровергла сообщения о пленении военных Азербайджаном
 
Ара АйвазянАрмен СаркисянМинобороны АрменииАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
09:46Директор ПМЭФ рассказал о ПЦР-тестировании для участников
09:46В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"
09:44Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать Россию в ЕСПЧ
09:44Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
09:39В США предрекли "победу" Путина на саммите с Байденом
Лента новостейМолния