https://ria.ru/20210531/armeniya-1734979874.html

Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна

Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна - РИА Новости, 31.05.2021

Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна

Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:45

2021-05-31T17:45

2021-05-31T17:45

ара айвазян

армен саркисян

минобороны армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734075422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f8c67c005acbf5cc2dcc398131916b.jpg

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна."Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ару Айвазяна", - говорится в указе, размещенном на сайте президента.Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. В этот день и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В понедельник Айвазян заявил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в том, что МИД может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.

https://ria.ru/20210531/plenenie-1734968511.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, армен саркисян, минобороны армении, армения, в мире