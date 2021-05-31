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Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна
Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна - РИА Новости, 31.05.2021
Президент Армении утвердил отставку главы МИД Айвазяна
Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:45
2021-05-31T17:45
2021-05-31T17:45
ара айвазян
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна, заявившего о своем уходе на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Саркисяна."Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ару Айвазяна", - говорится в указе, размещенном на сайте президента.Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. В этот день и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В понедельник Айвазян заявил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в том, что МИД может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
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ара айвазян, армен саркисян, минобороны армении, армения, в мире