https://ria.ru/20210531/arest-1734947299.html

Суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021

Суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал по 29 июля местного жителя Сергея Болкова, который устроил стрельбу с балкона жилого дома, передает... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:27

2021-05-31T15:27

2021-05-31T15:49

стрельба в екатеринбурге

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал по 29 июля местного жителя Сергея Болкова, который устроил стрельбу с балкона жилого дома, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Вечером в воскресенье мужчина открыл огонь с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявшего задержали. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя.В ходе заседания Болков заявил, что не вёл прицельную стрельбу и в девятилетнюю девочку попал случайно. Обвиняемый признал, что злоупотреблял алкоголем, но наркотиков, по его словам, не принимал. Основным источником дохода Болков назвал пенсию, которую получает как ветеран боевых действий.После выхода на пенсию обвиняемый был начальником отдела охраны ЧОП "Град", но год назад, по его словам, начали опухать ноги и он перестал работать. Как заявил обвиняемый, у него подозрение на онкологию, наблюдается в больнице. В 2017 году он официально развёлся с женой, но продолжал жить с ней и 12-летним сыном в одной квартире.

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стрельба в екатеринбурге, россия, екатеринбург, происшествия