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Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске

Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске - РИА Новости, 31.05.2021

Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу старшего инспектора ДПС, от случайного выстрела которого погиб 19-летний молодой человек, сообщила РИА РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:42

2021-05-31T13:42

2021-05-31T18:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 31 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу старшего инспектора ДПС, от случайного выстрела которого погиб 19-летний молодой человек, сообщила РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.Инцидент произошел вечером 28 мая на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время машина свернула к придорожной гостинице, из нее выбежали несколько человек и попытались скрыться. Одного из них инспекторы задержали, но, когда вели к патрульной машине, товарищи попытались отбить его. Полицейский с пистолетом в руке попытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, непроизвольно нажал на спусковой крючок. Молодой человек получил ранение в голову.Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям: о превышении должностных полномочий и о причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне раненый умер в больнице, после чего действия полицейского переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

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россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия