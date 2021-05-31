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В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая - РИА Новости, 31.05.2021
В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:25
2021-05-31T09:51
россия
с-400 «триумф»
су-35
тайвань
китай
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.По его мнению, о том, что альянс двух стран "уже стал реальностью", говорят несколько фактов. К ним Краузе относит регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.Кроме того, пишет Краузе, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины. Это, по его мнению, было сигналом о готовности оказать России военную поддержку при необходимости.Автор статьи почеркнул, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран.По данным Global Firepower Index, Россия и Китай занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям. Таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия, заключил Краузе.
https://ria.ru/20210530/robot-1734776503.html
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россия
тайвань
китай
сша
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россия, с-400 «триумф», су-35, тайвань, китай, сша, украина, безопасность

В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая

09:25 31.05.2021 (обновлено: 09:51 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.
По его мнению, о том, что альянс двух стран "уже стал реальностью", говорят несколько фактов. К ним Краузе относит регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.
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Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.
Кроме того, пишет Краузе, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины. Это, по его мнению, было сигналом о готовности оказать России военную поддержку при необходимости.
Автор статьи почеркнул, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран.

"Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов", — пишет он.

По данным Global Firepower Index, Россия и Китай занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям. Таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия, заключил Краузе.
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РоссияС-400 «Триумф»Су-35ТайваньКитайСШАУкраинаБезопасность
 
 
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