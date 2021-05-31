https://ria.ru/20210531/alyans-1734868315.html

В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая

В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая - РИА Новости, 31.05.2021

В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая

Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:25

2021-05-31T09:25

2021-05-31T09:51

россия

с-400 «триумф»

су-35

тайвань

китай

сша

украина

безопасность

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. Таким мнением поделился с Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.По его мнению, о том, что альянс двух стран "уже стал реальностью", говорят несколько фактов. К ним Краузе относит регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения.Эксперт напомнил, что Россия поставила Пекину такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.Кроме того, пишет Краузе, Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как в апреле Москва увеличила количество войск у границ Украины. Это, по его мнению, было сигналом о готовности оказать России военную поддержку при необходимости.Автор статьи почеркнул, что создание российско-китайского военного альянса мотивировано общими целями двух стран.По данным Global Firepower Index, Россия и Китай занимают второе и третье после США место по наиболее мощным вооружениям. Таким образом, объединенные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, в том числе и в части ядерного оружия, заключил Краузе.

https://ria.ru/20210530/robot-1734776503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/kitay-1733701469.html

россия

тайвань

китай

сша

украина

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россия, с-400 «триумф», су-35, тайвань, китай, сша, украина, безопасность