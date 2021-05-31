https://ria.ru/20210531/alimenty-1735012863.html

В Госдуму внесли проекты о выплате полных сумм должниками по алиментам

В Госдуму внесли проекты о выплате полных сумм должниками по алиментам - РИА Новости, 31.05.2021

В Госдуму внесли проекты о выплате полных сумм должниками по алиментам

Правительство РФ внесло в Госдуму (ГД) пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в соответствии с которыми... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:31

2021-05-31T21:31

2021-05-31T21:31

россия

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общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму (ГД) пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм, следует из электронной базы данных ГД.По данным на 1 января 2020 года, остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в России составлял 806,4 тысячи производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысячи дел, говорится в пояснительных материалах. Поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова "средств" - словами "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны "с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов".Отмечается, что "принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников".Статью 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) предлагается дополнить аналогичным уточнением. В соответствии с ним, уголовное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением". Статья 157 предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года."За 2019 год по результатам 8 тысяч (за 8 месяцев 2020 г. - 4,4 тысячи) доследственных проверок дознавателями ФССП России принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с осуществлением должниками нерегулярных и незначительных выплат... Кроме того, на сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств", - поясняют разработчики законопроекта.При этом в указанную статью УК РФ добавлено положение о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств "в порядке, определяемом законодательством РФ".

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

https://ria.ru/20210519/alimenty-1732920040.html

https://ria.ru/20210421/alimenty-1729239175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество