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Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из РФ
Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из РФ - РИА Новости, 31.05.2021
Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из РФ
Порядка 26 тысяч москвичей являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:32
2021-05-31T03:32
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Порядка 26 тысяч москвичей являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) в преддверии Международного дня защиты детей.Согласно данным ведомства, на 1 мая на принудительном исполнении московских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники службы применяют к злостным неплательщикам весь комплекс мер принудительного исполнения, при этом особенно часто применяется мера - ограничение в выезды за пределы России.Вопрос о взыскании алиментов достаточно остро стоит в обществе. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. В мае в пресс-службе Минюста РИА Новости сообщили, что в России может появиться реестр недобросовестных должников по алиментам, которых предлагается обязать отчитываться о доходах и использовании имущества.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из РФ

03:32 31.05.2021
 
© Depositphotos / serezniyРазведенные родители с сыном у адвоката
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / serezniy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Порядка 26 тысяч москвичей являются злостными неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) в преддверии Международного дня защиты детей.
Согласно данным ведомства, на 1 мая на принудительном исполнении московских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники службы применяют к злостным неплательщикам весь комплекс мер принудительного исполнения, при этом особенно часто применяется мера - ограничение в выезды за пределы России.
"На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами", - сказали в пресс-службе.
Вопрос о взыскании алиментов достаточно остро стоит в обществе. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. В мае в пресс-службе Минюста РИА Новости сообщили, что в России может появиться реестр недобросовестных должников по алиментам, которых предлагается обязать отчитываться о доходах и использовании имущества.
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РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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