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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210531/akter-1734855342.html
Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета - РИА Новости, 31.05.2021
Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T02:03
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси, сообщает местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей.В воскресенье при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек.Среди погибших оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.Лара снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".
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теннесси, сша, в мире

Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета

02:03 31.05.2021 (обновлено: 09:18 31.05.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin WinterАктер Джозеф Лара
Актер Джозеф Лара - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin Winter
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси, сообщает местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей.
В воскресенье при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек.
Среди погибших оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.
Лара снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".
Самолет - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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