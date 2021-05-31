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Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета - РИА Новости, 31.05.2021
Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T02:03
2021-05-31T02:03
2021-05-31T09:18
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси, сообщает местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей.В воскресенье при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек.Среди погибших оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.Лара снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".
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теннесси, сша, в мире
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси
, сообщает местная газета Tennessean
со ссылкой на заявление властей.
В воскресенье при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл
погибли семь человек.
Среди погибших оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.
Лара снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".