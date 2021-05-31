https://ria.ru/20210531/akter-1734855342.html

Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета

Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета - РИА Новости, 31.05.2021

Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T02:03

2021-05-31T02:03

2021-05-31T09:18

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский актер Джозеф Лара, сыгравший роль Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси, сообщает местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей.В воскресенье при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек.Среди погибших оказались не только Джо Лара, но и его жена Гвен, которая была диетологом.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что никто из находившихся на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Актер ранее получил лицензию пилота, но с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.Лара снимался в основном в различных телесериалах 1990-х годов, в том числе в "Спасатели Малибу" и "Конан".

https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html

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