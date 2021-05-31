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Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России
Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России - РИА Новости, 31.05.2021
Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России
Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу работу спецслужб в России, пишет интернет-издание "Список" со ссылкой на бывшего замдиректора... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:14
2021-05-31T17:58
россия
ян гамачек
чехия
прага
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу работу спецслужб в России, пишет интернет-издание "Список" со ссылкой на бывшего замдиректора чешской службы внешней разведки Яна Пашурека.Портал процитировал выступление Гамачека в эфире Чешского телевидения, где он рассказал, что властям пришлось в спешке вывезти сотрудников разведки из России незадолго до того, как Прага обвинила Москву в организации взрывов на оружейных складах во Врбетице."Последние несколько дней мы проводили ночи в Министерстве внутренних дел вместе с руководителями спецслужб. Мы сделали все возможное, чтобы люди, о которых вы говорите, покинули Россию не спецборотом, не на специальных машинах, а так, чтобы российская сторона не знала об их отъезде, ведь иначе им могла грозить не только депортация", — заявил глава МВД.Своим выступлением Гамачек предоставил Москве важную информацию и помог Кремлю "выйти на след" чешских агентов, заявил Пашурек, комментируя ситуацию. По его словам, глава МВД не имеет права публично обсуждать работу разведки.Он пояснил, что российским спецслужбам будет "очень легко" проверить списки пассажиров самолетов, вылетевших в то время из Москвы в Чехию или другую европейскую страну.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва назвала претензии возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html
https://ria.ru/20210523/chekhiya-1733548506.html
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россия, ян гамачек, чехия, прага, в мире

Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России

16:14 31.05.2021 (обновлено: 17:58 31.05.2021)
 
© REUTERS / David W CernyМинистр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек во время встречи высланных из России чешских дипломатов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / David W Cerny
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу работу спецслужб в России, пишет интернет-издание "Список" со ссылкой на бывшего замдиректора чешской службы внешней разведки Яна Пашурека.
Портал процитировал выступление Гамачека в эфире Чешского телевидения, где он рассказал, что властям пришлось в спешке вывезти сотрудников разведки из России незадолго до того, как Прага обвинила Москву в организации взрывов на оружейных складах во Врбетице.
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"Последние несколько дней мы проводили ночи в Министерстве внутренних дел вместе с руководителями спецслужб. Мы сделали все возможное, чтобы люди, о которых вы говорите, покинули Россию не спецборотом, не на специальных машинах, а так, чтобы российская сторона не знала об их отъезде, ведь иначе им могла грозить не только депортация", — заявил глава МВД.
Своим выступлением Гамачек предоставил Москве важную информацию и помог Кремлю "выйти на след" чешских агентов, заявил Пашурек, комментируя ситуацию. По его словам, глава МВД не имеет права публично обсуждать работу разведки.

"Ни один министр любого правительства не может открыто признавать в средствах массовой информации, что его страна осуществляет какую-либо разведывательную деятельность за границей", — заявил экс-замдиректора службы внешней разведки.

Он пояснил, что российским спецслужбам будет "очень легко" проверить списки пассажиров самолетов, вылетевших в то время из Москвы в Чехию или другую европейскую страну.
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В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва назвала претензии возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
 
РоссияЯн ГамачекЧехияПрагаВ мире
 
 
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