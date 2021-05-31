Адвокат рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки
16:35 31.05.2021 (обновлено: 18:28 31.05.2021)
МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска рейсом авиакомпании Ryanair и задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Софья Сапега иногда испытывает панические атаки, но она справляется с ними, жалоб не высказывает, заявил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.
"Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - говорится в комментарии защитника для журналистов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца. Ранее защита прогнозировала, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение, но этого не произошло, следственные действия продолжатся во вторник.
До этого в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.