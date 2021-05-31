https://ria.ru/20210531/advokat-1734965016.html

Адвокат рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки

Адвокат рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки - РИА Новости, 31.05.2021

Адвокат рассказал о состоянии задержанной в Минске россиянки

Летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска рейсом авиакомпании Ryanair и задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Софья Сапега иногда испытывает... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:35

2021-05-31T16:35

2021-05-31T18:28

софия сапега

роман протасевич

ryanair

вильнюс

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

минск

белоруссия

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Летевшая экстренно севшим в аэропорту Минска рейсом авиакомпании Ryanair и задержанная белорусскими правоохранителями россиянка Софья Сапега иногда испытывает панические атаки, но она справляется с ними, жалоб не высказывает, заявил в понедельник один из ее адвокатов Александр Филанович.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца. Ранее защита прогнозировала, что 31 мая ей будет предъявлено обвинение, но этого не произошло, следственные действия продолжатся во вторник.До этого в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html

https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

вильнюс

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, ryanair, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, белоруссия