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В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
В России изменился регламент выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 30.05.2021
В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:07
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россия
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая.Регламент, определенный приказом МВД от 31 марта, в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно. Также он уточняет, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.Ранее в МВД пояснили, что ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Эту информацию опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МВД пояснили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.
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россия, общество

В России изменился регламент выдачи загранпаспортов

00:07 30.05.2021 (обновлено: 00:12 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая.
Регламент, определенный приказом МВД от 31 марта, в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно.
Также он уточняет, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.
Ранее в МВД пояснили, что ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Эту информацию опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МВД пояснили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.
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