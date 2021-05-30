https://ria.ru/20210530/zagranpasporta-1734769605.html

В России изменился регламент выдачи загранпаспортов

В России изменился регламент выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 30.05.2021

В России изменился регламент выдачи загранпаспортов

Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T00:07

2021-05-30T00:07

2021-05-30T00:12

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новый административный регламент выдачи загранпаспортов в России вступил в силу 30 мая.Регламент, определенный приказом МВД от 31 марта, в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут, хотя раньше при предварительной записи и при получении паспорта оно не должно было быть больше пяти и десяти минут соответственно. Также он уточняет, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.Ранее в МВД пояснили, что ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Эту информацию опровергла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МВД пояснили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/vaktsina-1727203782.html

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