https://ria.ru/20210530/zaderzhanie-1734839014.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 30.05.2021

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T20:46

2021-05-30T20:46

2021-05-30T21:57

валерий горелых

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

чкаловский район

свердловская область

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734837603_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fab7b242631a866cc5fc489f11f051d3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел в районе Химмаш, в результате пострадали служащий Росгвардии и ребенок, их госпитализировали."Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса", — отметил собеседник агентства.Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал.СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина был вооружен охотничьим карабином.Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734838757.html

чкаловский район

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. 2021-05-30T20:46 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), чкаловский район, свердловская область, стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия