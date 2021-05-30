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В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 30.05.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:46
2021-05-30T20:46
2021-05-30T21:57
валерий горелых
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
чкаловский район
свердловская область
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел в районе Химмаш, в результате пострадали служащий Росгвардии и ребенок, их госпитализировали."Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса", — отметил собеседник агентства.Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал.СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина был вооружен охотничьим карабином.Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734838757.html
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Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП
Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции.
2021-05-30T20:46
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валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), чкаловский район, свердловская область, стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия