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В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 30.05.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу
В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:46
2021-05-30T21:57
валерий горелых
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
чкаловский район
свердловская область
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел в районе Химмаш, в результате пострадали служащий Росгвардии и ребенок, их госпитализировали."Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса", — отметил собеседник агентства.Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал.СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина был вооружен охотничьим карабином.Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.
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чкаловский район
свердловская область
екатеринбург
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60
Мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры в Екатеринбурге. Кадры ЧП
Кадры из Екатеринбурга, где вооружённый мужчина ведёт огонь из окна жилого дома. Ряд СМИ сообщают, что стрельбу открыл бывший сотрудник полиции.
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валерий горелых, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), чкаловский район, свердловская область, стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу

20:46 30.05.2021 (обновлено: 21:57 30.05.2021)
 
© РИА НовостиСитуация на месте стрельбы в Екатеринбурге
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна жилого дома, сказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Инцидент произошел в районе Химмаш, в результате пострадали служащий Росгвардии и ребенок, их госпитализировали.
"Сотрудниками полиции во взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии подозреваемый задержан и будет доставлен в отдел внутренних дел для допроса", — отметил собеседник агентства.
Во время операции никто из офицеров спеподразделения Росгвардии не пострадал.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина был вооружен охотничьим карабином.
Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, росгвардеец — в состоянии средней тяжести, его ранило в ногу.
На месте работают руководители управления МВД России по Екатеринбургу, туда также выехал прокурор Чкаловского района города.
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Валерий ГорелыхФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Чкаловский районСвердловская областьСтрельба в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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