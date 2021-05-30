Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников

"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", — сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 1".