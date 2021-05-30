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Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников
Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников - РИА Новости, 30.05.2021
Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости COVID-19 весной. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:28
2021-05-30T12:29
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости COVID-19 весной.Он отметил, что в этот сезон люди в целом чаще болеют — простудой, гриппом, а теперь и заражаются коронавирусом.По данным оперштаба на 29 мая, в Москве за сутки выявили 3241 случай COVID-19. В начале недели показатель колебался у отметки в две тысячи, а к концу несколько дней подряд превышал три тысячи.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников

08:28 30.05.2021 (обновлено: 12:29 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости COVID-19 весной.
Он отметил, что в этот сезон люди в целом чаще болеют — простудой, гриппом, а теперь и заражаются коронавирусом.

"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", — сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 1".

По данным оперштаба на 29 мая, в Москве за сутки выявили 3241 случай COVID-19. В начале недели показатель колебался у отметки в две тысячи, а к концу несколько дней подряд превышал три тысячи.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
 
 
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