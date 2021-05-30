Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников
08:28 30.05.2021 (обновлено: 12:29 30.05.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объективным всплеск заболеваемости COVID-19 весной.
Он отметил, что в этот сезон люди в целом чаще болеют — простудой, гриппом, а теперь и заражаются коронавирусом.
"После майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим", — сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 1".
По данным оперштаба на 29 мая, в Москве за сутки выявили 3241 случай COVID-19. В начале недели показатель колебался у отметки в две тысячи, а к концу несколько дней подряд превышал три тысячи.