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Процедура выборов в парламент Кипра

Процедура выборов в парламент Кипра - РИА Новости, 30.05.2021

Процедура выборов в парламент Кипра

Согласно Конституции республики Кипр (1960), законодательным органом государственной власти в стране является однопалатный парламент – Палата представителей. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T01:34

2021-05-30T01:34

2021-05-30T01:34

парламент кипра

кипр

северный кипр

справки

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Согласно Конституции республики Кипр (1960), законодательным органом государственной власти в стране является однопалатный парламент – Палата представителей. В ее состав входят 80 депутатов (56 депутатов от греков-киприотов и 24 депутата от турок-киприотов).Конституционное парламентское большинство составляет 41 депутатский мандат (при конституционно 80 депутатских мандатах) и 29 – при фактически 56 депутатских мандатах. Срок полномочий парламента составляет пять лет. Проведение парламентских выборов регулируется Законом о выборах депутатов Палаты представителей (1979), Законом о политических партиях (2012) и т.д.В соответствии со статьей 66 Конституции, всеобщие выборы в парламент проводятся во второе воскресенье месяца, предшествующего месяцу, в котором завершаются полномочия предыдущего состава Палаты представителей.В 2021 году выборы в Палату представителей пройдут 30 мая. Кипр состоит из шести округов: Кирения (находится под контролем Турецкой Республики Северного Кипра), Ларнака (частично находится под контролем Турецкой Республики Северного Кипра), Лимасол, Никосия (частично находится под контролем Турецкой Республики Северного Кипра), Пафос, Фамагуста (частично находится под контролем Турецкой Республики Северного Кипра). Районы подразделяются на муниципалитеты. Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по пропорциональной избирательной системе и преференциальному голосованию избирателей в рамках шести многомандатных избирательных округов, в том числе в турецкой части территории острова.В парламенте имеют по одному представителю три конституционно признанные религиозные группы (маронитская, армянская и католическая общины). Они избираются по единому (национальному) избирательному округу, однако имеют право только совещательного голоса по вопросам, относящимся к указанным религиозным группам. Для избрания этих представителей образуется религиозный единый (национальный) избирательный округ. Избиратели, принадлежащие к соответствующей религиозной группе, голосуют дважды: в рамках стандартных многомандатных избирательных округов и в рамках религиозного единого (национального) избирательного округа.Право принимать участие в голосовании имеют граждане Кипра в возрасте 18 лет и старше, имеющие постоянное место жительства на территории страны в течение не менее шести месяцев до достижения минимального электорального возраста и включенные в списки избирателей. Регистрация избирателей является активной и обязательной, а также этнической и территориально привязанной. Участие в голосовании является добровольным.Кандидатом в Палату представителей может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее 21 года, имеющее активное избирательное право и не обладающее гражданством другого государства.Должность депутата несовместима с должностью министра, члена Общинного собрания или муниципального Совета, включая должность мэра, с положением служащего в Вооруженных Силах и силах безопасности Кипра или с любым другим государственным постом или должностью, а у депутатов-турков – также с функцией религиозного деятеля. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидата лица, признанные в судебном порядке недееспособными, а также лица, лишенные избирательных прав в судебном порядке за совершенные электоральные правонарушения. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, политическими коалициями в составе списков кандидатов, а также в порядке самовыдвижения в качестве независимых кандидатов.Списки кандидатов политических партий, политических коалиций выдвигаются по каждому многомандатному избирательному округу. В список кандидатов может быть включено столько человек, сколько депутатских мандатов подлежит замещению в соответствующем округе.Если число выдвинутых кандидатов не превышает число подлежащих замещению депутатских мандатов, то голосование избирателей по зарегистрированным кандидатам не проводится, и все зарегистрированные кандидаты признаются избранными, в противном случае – проводится голосование избирателей.Кандидаты, выдвигаемые политическими партиями, политическими коалициями, либо в порядке самовыдвижения, вносят при регистрации избирательный залог в размере 500 евро каждый. Он возвращается кандидату, получившему при голосовании не менее одной трети электоральной квоты действительных голосов избирателей.Политические партии вправе получать добровольные пожертвования от физических и юридических лиц в денежной форме и в натуральном виде.Агитационный период начинается за три месяца до дня голосования на парламентских выборах и заканчивается за 31 час до начала времени голосования избирателей в день проведения голосования на парламентских выборах.Политические партии и коалиции имеют право на приобретение не более 100 минут эфирного времени совокупно на всех телеканалах и не более 60 минут эфирного времени совокупно на всех радиостанциях, каждый независимый кандидат – соответственно 30 минут и 12 минут.Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 18.00 по местному времени, с 12.00 до 13.00 объявляется официальный перерыв в проведении голосования.Законом не предусмотрено использование мобильного голосования в больницах и домах престарелых. На избирательном участке размещаются несколько кабин для тайного голосования. Ящики для голосования изготавливаются, как правило, из полупрозрачного или прозрачного материала. При проведении голосования используются бумажные избирательные бюллетени различного цвета для каждого многомандатного избирательного округа.В бюллетене кандидаты, включенные в список кандидатов политической партии и политической коалиции, размещаются в алфавитном порядке, при этом данные лидера размещается во главе списка.Избиратель голосует в кабине для голосования, ставит синей или черной ручкой отметку напротив сведений о политической партии, политической коалиции, а также в рамках преференциального голосования – за соответствующее число кандидатов в списке кандидатов.Каждый избиратель имеет от одной до пяти персональных преференций в зависимости от количества депутатских мандатов, подлежащих замещению в соответствующем многомандатном избирательном округе. В случае если в избирательном округе замещению подлежит менее трех депутатских мандатов, то избиратель может преференциально проголосовать в отношении только одного кандидата.После заполнения избирательного бюллетеня избиратель складывает его пополам и опускает в стационарный ящик для голосования.Распределение депутатских мандатов по пропорциональной системе производится в рамках двухэтапной процедуры: в рамках первого этапа распределения депутатских мандатов – получение политическими партиями, политическими коалициями не менее 3,6% действительных голосов избирателей от общего количества действительных голосов избирателей, в рамках второго этапа – получение политической партией одного депутатского мандата или не менее 3,6% от общего количества действительных голосов избирателей, политической коалицией – одного депутатского мандата или не менее 10% действительных голосов избирателей для политических коалиций в составе двух политических партий или 20% действительных голосов избирателей для политических коалиций в составе трех и более политических партий.В 2021 году для проведения голосования среди больных коронавирусом избирателей будут созданы специальные мобильные участковые избирательные комиссии.В условиях пандемии коронавируса на избирательных участках обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), носить медицинские защитные маски и перчатки, использовать санитайзеры и периодически проводить дезинфекцию помещений. Все члены участковых избирательных комиссий должны быть вакцинированы от COVID-19. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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северный кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламент кипра, кипр, северный кипр, справки