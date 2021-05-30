https://ria.ru/20210530/vulkan-1734826952.html
Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго - РИА Новости, 30.05.2021
Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома.
2021-05-30T18:31
2021-05-30T18:31
2021-05-30T19:25
видео
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Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. Сейчас в окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей.
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Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома с населением 2 млн человек. Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. В окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, сейчас живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей.
2021-05-30T18:31
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PT2M56S
РИА Новости
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видео, видео
Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома.
2021-05-30T18:31
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PT2M56S
Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго
18:31 30.05.2021 (обновлено: 19:25 30.05.2021)
Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома.