https://ria.ru/20210530/vulkan-1734826952.html

Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго

Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго - РИА Новости, 30.05.2021

Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго

Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома.

2021-05-30T18:31

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Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. Сейчас в окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жертвы Ньирагонго: тысячи людей пострадали после пробуждения вулкана в Конго Извержение Ньирагонго началось ночью 22 мая. Наибольший урон оно нанесло городу Гома с населением 2 млн человек. Люди бросали свои дома и бежали в сторону Руанды. Через границу перебрались более 3,5 тысяч человек. В окрестностях вулкана нет электричества и повреждена междугородная трасса. Лава уничтожила более 500 домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Дети, потерявшиеся в ночь извержения, сейчас живут во временных приютах. Работники Красного креста и местные чиновники помогают им найти родителей. 2021-05-30T18:31 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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