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Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды - РИА Новости, 30.05.2021
Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна. Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:17
2021-05-30T02:17
россия
общество
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна. Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Есть возможность самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Он может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако такие тесты не являются на 100% точными. Для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка, добавила Кулешова.
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россия, общество

Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды

02:17 30.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРублевская станция водоподготовки
Рублевская станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна. Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
"Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода", - отмечает специалист.
Есть возможность самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Он может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако такие тесты не являются на 100% точными.
Для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка, добавила Кулешова.
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