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Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды - РИА Новости, 30.05.2021
Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна. Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:17
2021-05-30T02:17
2021-05-30T02:17
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Полноценная проверка качества питьевой воды не в лабораторных условиях невозможна. Тем не менее, проверить воду на несколько основных параметров вы сможете и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Есть возможность самостоятельно использовать доступные реагенты, например, тесты для проверки качества воды в аквариуме. Он может оценить пять показателей качества воды – жесткость, кислотность, содержание ряда микроэлементов. Однако такие тесты не являются на 100% точными. Для расчета ресурса фильтра придется провести лабораторный анализ воды, а воду в бутылках можно оценить с точки зрения цвета – на белом фоне у нее не должно быть никакого оттенка, добавила Кулешова.
https://ria.ru/20210209/voda-1596599740.html
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